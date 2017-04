Bonndorf Bei der Aktionswoche Graue Haare  buntes Leben stehen Senioren im Mittelpunkt

Bei der Aktionswoche Graue Haare – buntes Leben,demnächst startet, ziehen Caritas, Kirchen und Stadt Bonndorf an einem Strang. Veranstaltungen sollen auch Generationen verbinden.

Mit dem Älterwerden beschäftigt sich eine Aktionswoche im Diözesangebiet Freiburg, Titel: Graue Haare – buntes Leben. Die hiesige Caritas, die örtlichen Kirchen und die Stadt haben dazu eigene Veranstaltungen organisiert. Erdnussflips standen auf dem Tisch, als diese der Presse vorgestellt wurden. Die Gedanken der Anwesenden schweiften ab in die Zeiten von Bluna, Palmolive, Stanwell oder zum HB-Männchen.

"So bunt soll die Stimmung sein", sagte Mechthild Frey-Albert von der Caritas und wies damit auch schon auf eine Bonndorfer Besonderheit hin. Die hiesigen Veranstalter sehen ihr Angebot nicht nur für Senioren, sondern wollen generationenübergreifend wirken. "Zwischen Disco und Tanztee" heißt der Treff, der sich an über 45-Jährige richtet, am 13. Mai im Foyer der Bonndorfer Stadthalle. "Ich hatte ja die Ehre, bereits für die Ladies-Night zu spielen, die Stimmung war grandios", sagt Boni-Chef (Bonndorfer Netzwerk Idee) Felix Schüle und Bandmitglied der Gruppe Edelweiß. Die Altersstruktur der Party für Frauen habe zu der nun geplanten Veranstaltung gepasst. Wenn diese Frauen nun Begleiter mitnähmen, wäre der Tanzboden vermutlich schnell voll. "Es ist doch auch schade, dass die Kenntnisse aus der Tanzschule heute kaum mehr zum Tragen kommen, hier hat man wieder mal Gelegenheit dazu", sagte Pfarrerin Ina Geib. Die Gündelwanger Landfrauen bewirten und Mechthild Frey-Albert verspricht "eine Überraschung".

Auftakt der Veranstaltungsreihe ist am Dienstag, 9. Mai, (20 Uhr) mit Schauspieler Uwe Spille. Bonndorfer Ferienkindern ist er bestens bekannt durch das Theater Kakerlaki. "Dementieren zwecklos" heißt das Stück, das als "moderiertes Schauspiel um das Vergessen die Liebe und was bleibt", angekündigt ist. "Das ist sicher heiter, aber auch nachdenklich und bestimmt in Teilen auch sehr traurig", vermutet Felix Schüle. Es richte sich sowohl an Senioren, als auch an begleitende Angehörige, ergänzt Mechthild Frey-Albert.

Am Donnerstag, 11. Mai, 15 Uhr, lädt die Aktionsgemeinschaft zur Vernissage mit Musik in die Bonndorfer Senioreneinrichtung St. Laurentius ein. Werke von Senioren sind zu sehen, so bunt wie deren Interessen. Gezeigt werden Bilder, Handarbeiten und Bastelarbeiten. Der interne Titel dieser Veranstaltung heißt "Maienlust". Und so wurde – mehr oder weniger spontan – auch Mai-Bowle versprochen.

"Grau sein ist trendy", griff Ina Geib den Titel der Veranstaltungsreihe auf, und zwar bei jungen Leuten. "Es geht auch um die Botschaft, dass man nicht unbedingt Angst vorm Älterwerden haben muss", meint Mechthild Frey-Albert. Und Felix Schüle, der Soziologie studiert hat, sagt: "Die Perspektive muss jeder für sich finden." Gerade von Menschen, die im landläufigen Sinne zur älteren Generation gezählt werden, würde oft geäußert, dass sie sich nicht alt fühlen. "Alt ist man ja vor allem in den Augen der Jüngeren", so Ina Geib. Dass die "Weisheit des Alters" in den heutigen Zeiten des Googlens mindestens vordergründig an Bedeutung verloren habe, sei bedauerlich.

Pfarrer Eckart Kopp nannte Beispiele aus den Ortschaften oder Kursangebote vom Altenwerk, die sich schon längst verselbstständigt hätten und gut und gerne angenommen würden, oft tunlichst unter einem anderen Namen, da sonst möglicherweise die Akzeptanz schwinde. Allen Organisationen der Arbeitsgruppe, die sich mit dieser Aktion befasst haben, ist gemein, dass sie Senioren schon lange im Alltag ein breites Angebot machen.

Die Seniorenfreizeit der Caritas beispielsweise, hat ein Teilnehmerspektrum von Senioren in einer Altersspanne von 65 bis 95 Jahren. Kirchliche Altenarbeit findet ebenso statt, wie die VHS, getragen von den politischen Gemeinden, einen ganzen Kursreigen anbietet. Felix Schüle verweist auch auf neue Wege, die von der Stadt Bonndorf beschritten werden. Neben dem klassischen Altennachmittag lädt sie einmal jährlich zu einer Kleinkunst-Veranstaltung ein. "Mit klassischer Seniorenarbeit erreicht man viele nicht mehr. Mit der Kooperation mit dem Folktreff haben wir aber super Erfahrungen gemacht."

Das Angebot der Aktionswoche

Die Aktionswoche im Diözesangebiet Freiburg unter dem Titel „graue Haare – buntes Leben“, von 8. bis 14. Mai, findet in vielen Gemeinden statt. Getragen wird sie von der Diözese, der Arbeitsgemeinschaft katholischer Erwachsenenverbände und der Diözesangemeinschaft für Erwachsenenbildung.