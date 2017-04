Bonndorf Bei den Auftritten von Marc Haller werden Erinnerungen an Emil wach

Marc Haller erobert die Herzen seiner Zuschauer mit der Kunstfigur „Erwin aus der Schweiz“ als Zauberer und Kabarettist.

Wer kennt ihn noch, Emil Steinberger, der seinerzeit den Mutterwitz à la Schweizer Käse ins deutschsprachige Ausland exportierte? Generationen, von Enkelin bis Uroma, konnten sich gleichermaßen darüber amüsieren. Heute, im Zeitalter der Comedy-Überfütterung eines süchtig gewordenen Fernsehpublikums, muss noch viel mehr geboten werden als das herrlich gezügelte schweizerisch-deutsche Idiom, gepaart mit Begriffsstutzigkeit und überspitzter Darstellung von Klischee-Charakteren. Möglicherweise auch deshalb hat Marc Haller, der als „Erwin aus der Schweiz“ am 7. April zum Folktreff auf die Bühne ins Foyer der Stadthalle Bonndorf kommt, die Zauberei zur Comedy-Kabarettisterei hinzugefügt.

Marc Haller sei ein zauberhafter Kabarettist oder auch ein kabarettistischer Zauberer, dies versprechen jedenfalls die Macher des Folktreff und sie sind damit nicht alleine. „Seine Zauberkunststücke scheinen manchmal eher zufällig zu passieren, während er plaudert, Geschichten und Anekdoten mit zuweilen zwerchfellerschütternden Pointen erzählt. Hallers Auftritt ist eine überaus gelungene Mischung aus Comedy und Zauberei, gewürzt mit einem Hauch Poesie“ schreibt ein Chronist über ihn ("Südwestpresse").

Den Prix Walo 2013 hat er gewonnen und den Swiss Talent Award 2014. Der Schweizer, der sich Wien als Wahlheimat ausgesucht hat, begeisterte das Fernsehpublikum beider Länder: In der ORF-Show "Die große Comedy-Chance" erreichte er das Finale und bei "Die größten Schweizer Talente" war er unter den drei Besten.

Dabei hat sich Marc Haller nie auf sein Talent alleine verlassen, das Lernen und schließlich das Können waren ihm stets ebenso wichtig: Bereits mit 14 Jahren, von der Zauberei begeistert, führte ihn sein Weg nach Verscio in die Scuola Teatro Dimitri und anschließend in die Lee-Strassberg-Schauspielschule nach New York. Zu guter Letzt hat der Absolvent des Musischen Gymnasiums in Zürich auch noch einen Abschluss im Hauptfach Schauspiel am Konservatorium in Wien in der Tasche.

Schnurstracks begab er sich solchermaßen ausgestattet auf die Bühnen, als eben jener „Erwin“, sein Bühnen-Ego, der schräge, etwas verklemmte, jedoch stets liebenswürdige Schweizer. "Alle suchen die Freiheit, sind aber überhaupt nicht frei. Ich möchte die Zuschauer gerne wieder mal auffordern, sich Zeit zu nehmen und sich an den Lebenszutaten zu bedienen, nach denen ihnen beliebt", sagt Marc Haller denn auch zu dem Potpourri, das er auf der Bühne entstehen lässt. „Comedy and Magic heißt das Konzept, mit dem die kultverdächtige Figur Erwin das Publikum zum Lachen und Staunen bringt“, schreibt ein Kritiker dieser Zeitung über das, was Besucher seiner Show erwarten dürfen.

Folktreff Bonndorf, Freitag, 7. April, 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr. Marc Haller gastiert mit dem Programm „Erwin aus der Schweiz“ im Foyer der Stadthalle Bonndorf. Vorverkauf bei der Touristinfo Bonndorf, Telefonnummer 07703/76 07 oder Vorbestellung per E-Mail ( info@folktreff-bonndorf.de ).