Bonndorf Baugenossenschaft Bonndorf: Neubau hat in diesem Jahr Priorität

Acht neue Wohnungen entstehen in der Schaffhauser Straße. Die Baugenossenschaft legt ihren Mitgliedern eine erfolgreiche Bilanz vor.

Bonndorf – Ende des Jahres soll der Neubau in der Schaffhauser Straße nach derzeitigem Plan bezugsfertig sein. In dem für rund 2,2 Millionen Euro erstellten Gebäude sollen dann acht Wohneinheiten der gehobenen Qualität zur Verfügung stehen. Wie der Vorsitzende der Bonndorfer Baugenossenschaft, Alexander Graf, in der Mitgliederversammlung am Mittwochabend im Gasthaus „Kranz“ erläuterte, sind bereits jetzt alle Wohnungen reserviert. Mit dem Gebäude wird die Lücke geschlossen, die nach dem Brand des damaligen Wohnhauses im März 2012 entstand.

Aufgrund dieser Baumaßnahme werden in diesem Jahr auch Renovierungen und weitere Investitionen zurückgestellt, erläuterte Graf in seinem Bericht. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Scharf beruhigte die Mitglieder mit dem Einschub: „Haben Sie keine Sorge, dass auf anstehende Reparaturen verzichtet wird.“

Für Graf ist weiterhin das Ziel der Baugenossenschaft, die Wohnqualität in allen 160 betreuten Einheiten zu erhalten und zu verbessern. Im vergangenen Jahr wurden 918 200 Euro investiert. Davon fielen auf den Neubau in der Schaffhauser Straße rund 530 300 Euro, für rund 188 000 Euro wurden Renovierungen und Reparaturen nach Mieterwechseln durchgeführt. Für 80 500 Euro wurden Bäder im Haus Todtwiesen 8 saniert und in der Donaueschinger Straße wurde ein Grundstück für 114 000 Euro erworben.

Den Leerstand bezeichnete Graf mit 2,5 Prozent als gering, er sei vor allem den Modernisierungsmaßnahmen geschuldet. Um die Kosten zu senken, soll künftig in Wärmeschutzmaßnahmen investiert werden. Die Bilanzsumme gab er mit 3,36 Millionen Euro an. Der Rohgewinn beträgt rund 180 000 Euro, die Ausschüttung der Dividende beträgt vier Prozent aus 125 000 Euro. Die freien Rücklagen belaufen sich auf rund 1,87 Millionen, das Eigenkapital insgesamt auf zwei Millionen Euro. Derzeit hat die Baugenossenschaft 254 Mitglieder.

Bürgermeister Michael Scharf verlas den Bericht des Aufsichtsrats, worin der Geschäftsbericht des Vorstandes gebilligt wurde. Er stellte fest, dass es keine Mietrückstände gebe. Graf hatte zuvor den Prüfbericht des Verbands der Wohnungs- und Immobilienunternehmen aus Stuttgart verlesen, worin der Baugenossenschaft ein gutes Zeugnis ausgestellt wurde. Wie Graf erläuterte, beschäftigt sich ein Prüfer eine Woche lange mit dem Zahlenwerk, wobei Kosten in Höhe von 7000 Euro entstanden.

Die Versammlung entlastete Vorstand sowie den Aufsichtsrat und bestätigte Susanne Spachholz und Tilman Frank für die kommenden drei Jahre auf ihren Posten im Aufsichtsrat der Genossenschaft.

Im laufenden Jahr sind für den Neubau 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Für Reparaturen und Renovierungen von Wohungen stehen 200 000 Euro zur Verfügung. Weitere Vorhaben für rund 800 000 Euro werden auf die folgenden Jahre verschoben.