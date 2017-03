Bonndorf BLHV-Tagung: Das sagen Martin Kistler und Reinhold Pix zur Landwirtschaft

Bei der Landesversammlung des BLHV in Bonndorf machten sich die Landwirte ihrem Ärger über bürokratische Hürden Luft. Landrat Martin Kistler und der Grünen-Landtagsabgeordnete Reinhold Pix versuchten die Gemüter wieder zu beruhigen.

Bonndorf (gud) "Die Stadthalle haben wir extra für Sie saniert", sagte Bürgermeister Michael Scharf scherzend den gut 400 Landwirten, die zur Landesversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) gekommen waren. Bald müsse die an Schweizer vermietet werden, unkte später der BLHV-Vizepräsident Franz Käppeler mit Blick auf die Schweizer Landnahme.

Laut Landrat Martin Kistler wachse zwar "im schönsten Landkreis Badens" die Bevölkerung (derzeit 167 000 Einwohner), der Kreis sei allerdings insgesamt dünn besiedelt. 50 Prozent Wald und 40 Prozent landwirtschaftlich genutzte Fläche (38 000 Hektar Weiden und Wiesen, 15 000 Hektar Ackerbau) prägten den Kreis. 1500 Hektar davon würden derzeit durch Schweizer Landwirte (Landnahme) bearbeitet. "Das ist ein Problem für die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft und ich hoffe, es wird EU-Recht konforme Abhilfe geschaffen", so Kistler. Sein Dank galt den 1250 Landwirten im Kreis, von denen 75 Prozent im Nebenerwerb tätig seien und insgesamt 13 Prozent im Ökologischen Landbau, doppelt so viele, wie im Landesschnitt. Durch ihre Arbeit würde die Kulturlandschaft gepflegt, wovon der Tourismus wiederum profitiere. Den nun im großen Stil angegangenen Ausbau von Datennetzen bezeichnete der Landrat als "Lebensader des Landkreises". Öffentlich bedankte er sich beim angereisten Minister, Peter Hauk, durch dessen persönlichen Einsatz entsprechende Landesfördergelder in den Kreis fließen.

Im Landratsamt, so Martin Kistler, habe man das Personal verstärkt, um die Auszahlung der Fördergelder zu beschleunigen. Auf diese müssen die Landwirte in dieser Periode ungewöhnlich lange warten, verursacht durch EU-Verordnungen und teils nicht kompatible EDV-Prozesse.

Auch der Landtagsabgeordnete der Grünen, Reinhold Pix, beruhigte die arg aufgebrachten Landwirte: Die Kampagnen mit neuen Bauernregeln durch Bundesministerin Barbara Hendricks gingen an den hiesigen Landwirten, wozu er sich als Winzer auch rechnen kann, vorbei. "Sie meint uns nicht!" In Baden-Württemberg gebe es ordentlichen Tier- und Pflanzenschutz. "Hier ist die Welt in Ordnung, weil wir gute Arbeit machen und die wird vom Verbraucher honoriert."