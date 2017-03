Bonndorf BLHV-Stadtverband: Bauern und Jäger kooperieren besser

BLHV-Stadtverband Bonndorf zieht Bilanz. Schriftführerin Angelika Eggert erwähnt die Wildschäden, die alle im Dialog mit den Jägern geregelt werden konnten.

Bonndorf (nk) Die eigentliche Versammlung der Bonndorf Landwirte (BLHV) war nicht sonderlich aufregend, die Berichte des Vorsitzenden Friederich Bündert, der erst seit einem Jahr im Amt ist, der Schriftführerin und des Kassierers nahmen nur kurze Zeit in Anspruch. Obgleich wichtige Themen auf der Tagesordnung standen, waren von den 87 Mitgliedern nur gut ein Drittel anwesend.

Schriftführerin Angelika Eggert erwähnte die Wildschäden in 2016, die alle im Dialog mit den Jägern geregelt werden konnten. Immer bedeutender wird auch die Regionalität, mit der sich Betriebe vermarkten möchten. Die Idee der Blattert-Mühle, die Gründung einer Erzeugergemeinschaft voranzutreiben, soll unterstützt werden. Zur Flurbereinigung in Wellendingen und Wittlekofen gab es mehrere Versammlungen, auch in der Stadthalle. Trotz des enormen Zuschusses fand die Mehrheit der Grundstücksbesitzer die Bereinigung nicht notwendig. Bei einem Ausflug zusammen mit dem Ortsverband Stühlingen und Wutach nach Stuttgart, konnten interessante Gespräche mit verschiedenen Landtagsabgeordneten geführt werden. Die erst kürzlich in Bonndorf durchgeführte Landesversammlung des BLHV war zur Zufriedenheit aller organisiert. In fünf Vorstandssitzungen wurden weitere anstehende Themen besprochen. Kassierer Arnold Dietsche bekam durch die Kassenprüfer eine einwandfreie Arbeit bestätigt. Bezirksgeschäftsführer Michael Martin erhielt von der Versammlung dann auch die einstimmige Entlastung für den Vorstand und so konnte das brisante Thema Wegebau angegangen werden (wir berichteten).

Michael Käppeler erkundigte sich allgemein über die Nutzung der Schlachthäuser. Diese werden in Gündelwangen, Wellendingen und Wittlekofen immer noch rege genutzt. Ob es hier in Zukunft Redebedarf gibt bleibt abzuwarten. Außerdem wurde die kommende Verlegung des Breitbandes kurz angesprochen. In Sachen Entschädigung besteht hier allem Anschein nach ebenfalls noch Verhandlungsbedarf.