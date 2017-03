Bonndorf Auszeichnung im VDK: Goldene Ehrennadeln für besonderes Engagement

Orts- und Kreisverband des VDK würdigen Verdienste von Edmund Kromer und Walter Hirscher.

Bonndorf (ccm) „Im Mittelpunkt der Mensch“. Mit dieser Aussage wirbt der Sozialverband VdK Ortsverband Bonndorf in seinem Prospekt. Viele Menschen haben den VdK noch als Einrichtung für die Kriegsversehrten in Erinnerung. Heute kümmert sich der Verein um Beratung, Hilfe und rechtliche Vertretung im Sozialrecht.

Die Neuwahlen ergaben einige Veränderungen. Die Posten des Schriftführers und Kassierers mussten neu besetzt werden, nachdem Edmund Kromer und Walter Hirscher zurückgetreten sind. Volkmar Schischka bot sich an, beide Posten zu übernehmen. Vorsitzende und Frauenbeauftragte bleibt Hildegard Bernhart und Stellvertreter Heinrich Weishaar. Als Beisitzer stehen weiterhin Edwin Bieler und Liane Schischka zur Verfügung. Die Kasse werden in Zukunft Friedrich Brugger und Jürgen Wellinger prüfen, nachdem Frieda Fischer und Maria Duttlinger dieses Amt nach zwölf Jahren abgaben. Hildegard Bernhart ehrte die ausscheidenden Vorstandsmitglieder. Edmund Kromer war seit 2005 Schriftführer beim Ortsverein. Zusätzlich übernahm er von 2005 bis 2013 den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden und von 2013 bis 2015 das Amt des Vorsitzenden. Im Kreisverband war er von 2011 bis 2015 stellvertretender Vorsitzender und von 2009 bis 2011 hatte er den Posten des Vertreters für Sonderfürsorge inne. Er durfte von Hildegard Bernhart und Roswitha Zyska, Vertreterin des Kreisverbandes, eine Urkunde und die Goldene Verdienstnadel des Landesverbandes VdK entgegen nehmen. Die gleiche Auszeichnung erhielt Walter Hirscher, der zwölf Jahre lang Kassierer des Ortsvereins war und seit 2011 die Kassengeschäfte des Kreisverbandes verwaltet.

Hildegard Bernhart ist über die mehr als 105 Mitglieder zwar sehr froh, doch deren Teilnahme an den Angeboten des Vereins war sehr enttäuschend und nicht sehr motivierend für den gesamten Vorstand. Die Informationsveranstaltungen, zu den Themen „Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung“ und „Informationen zum Sozialverband VdK“ waren nur mäßig angenommen worden. Jeden dritten Donnerstag um 19 Uhr treffen sich Interessierte zum Stammtisch immer in einem anderen Ortsteil von Bonndorf.

Edmund Kromer würde gerne von den nicht erscheinenden Mitgliedern wissen, was getan werden sollte, dass diese Stammtische attraktiver werden. Für den 18. Mai ist der nächste Stammtisch anberaumt worden. Er soll im Ortsteil Boll im Café Wutachschlucht stattfinden. Die Kassenbewegungen hielten sich laut Kassierer Walter Hirscher im Rahmen, ein leichtes Minus musste verbucht werden. Schriftführer Edmund Kromer gab einen ausführlichen Rückblick auf die zurückliegenden zwei Jahre. Zentrale Termine waren die Jahresausflüge. 2015 fuhren die Teilnehmer an den Bondensee, 2016 führte er an den Schluchsee.