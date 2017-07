Bonndorf Ausgezeichnet: Medaillen für die besten Radfahrer

Der Automobil- und Motorsportclub Bonndorf zeichnet im Bildungszentrum die besten Radfahrer des Turniers aus und mahnt zur Vorsicht.

Bonndorf (ts) Der Automobil- und Motorsportclub Bonndorf zeichnete im Bildungszentrum die besten Radfahrer des Turniers aus. Zur Siegerehrung begrüßte Realschulrektor Sammy Wafi Vorsitzenden Gerhard Wildemann und Realschullehrer Roland Hensler, Beauftragter für Verkehr und Mobilität, der die gesamte Organisation des Turniers übernommen hatte. Rektor Wafi bezeichnete die Sicherheit auf der Straße als eines der wichtigsten Themen. Er bat alle Kinder, die Regeln, die sie auf den Rädern gelernt haben, unbedingt zu beachten und wünschte allzeit gute Fahrt. Sein Dank galt dem AMC für die Ausrichtung des Turniers. Vorsitzender Wildemann stellte fest, dass bei manchen Kindern die Koordination schlecht ist. Einige könnten sehr gut Rad fahren, andere hätten sichtliche Probleme. Wildemann appellierte an alle, wenn sie am Straßenverkehr teilnehmen, immer daran zu denken, was sie beim Turnier geübt haben. Er zeichnete die besten Fahrer aus und übergab Urkunden. Die drei Erstplazierten erhielten aus den Händen von Rektor Wafi Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.

Klassenbeste der Realschulklasse 5a wurde Emma Tröndle, der Realschulklasse 5b Wlad Kehr, der Realschulklasse 5c Aron Geng und der Werkrealschule Alhamad Sachdam.

Sieger der Jahrgänge 2002 bis 2005 Mädchen Oliwia Mazur, Selina Dinges, Johanna Reiner, Jungen Aron Geng, Laurin Winterhalder, Jonas Eichkorn; Jahrgänge 2006 bis 2007 Mädchen Leonie Tränkle, Amelie Duttlinger, Constancia Beck, Jungen Niklas Tröndle, Lukas Basler, Louis Faller; Jahrgänge 2006 bis 2007 Mädchen Emma Tröndle, Antonia Pröller, Fijona Sejdaj, Jungen Wlad Kehr, Devid Horn, Andreas Isele.

Vorsitzender Gerhard Wildemann kündigte an, dass er zusammen mit Verkehrsreferent Jörg Fehrenbach am 8. Oktober mit den Erstplazierten zur Teilnahme bei den Südbadischen Meisterschaften nach Stetten/Heuberg fährt.