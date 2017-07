Bonndorf Auftragsvergaben für Glasfasernetz Bonndorf

In der jüngsten Sitzung des Bonndorfer Gemeinderats wurden Aufträge für Materiallieferung und Tiefbauarbeiten vergeben

Bonndorf (ew) Matthias Ketterer, Leiter des Amtes für Breitband in Bonndorf, legte in der jüngsten Sitzung dem Gemeinderat Arbeitsvergaben für Gewerke und Material im Rahmen des Bürgernetzes Bonndorf vor. Jeweils einstimmig wurden der Materialbedarf und Tiefbauarbeiten für das Kabelnetz in Höhe von gesamthaft 574 000 Euro vergeben.

Den Materialbedarf für die Bauabschnitte eins bis vier und 13 bis 16 (Rohre/Rohrverbände) liefert die Firma Kemmler Baustoffe (Donaueschingen) zum Preis von 222 455 Euro. Günstigster Bieter für Rohrzubehör ist mit einem Angebot von 22 600 Euro die Firma HTI Zehnter aus Bad Wurzach.

Drei Mal war die Firma Staller aus Grafenhausen günstigster Bieter für die Ausführung von Tiefbauarbeiten für Kabelleitungen. Dabei geht es zum einen um das Gewerbegebiet Breitenfeld/Glattsteina in Bonndorf sowie die Aussiedlerhöfe Ost zum Preis von 168 000 Euro. Kosten in Höhe von rund 43 000 Euro werden von diesem Unternehmen für die Arbeiten von der Waldallee bis zur Steinasäge und Abzweigung Sommerau berechnet. Und von der Steinasäge in den Orsteil Ebnet lautet das Angebot der Firma Staller für die Grabarbeiten auf 49 500 Euro. Von der Lindenstraße in Bonndorf in den Ortsteil Boll führt die Firma Lienhard (Waldshut-Tiengen) die Tiefbauarbeiten für die Kabelleitungen zum Angebotspreis von 73 000 Euro aus.

Wie Bürgermeister Michael Scharf betonte, müssen die Arbeiten wegen der zugesagten Zuschüsse spätestens am 1. Oktober beginnen. Die meisten Gräben würden mit einem speziellen Pflug neben den Straßen und Wegen gezogen, informierte der Rathauschef weiter: "Und wir sind sehr froh, dass wir Firmen haben, die Angebote machen." Geschuldet sei dies dem Umstand, dass momentan nur Bonndorf und Stühlingen das Glasfasernetz bauen. Die nächsten Schritte seien nun die Ausschreibungen für das Ortsnetz Gündelwangen sowie informative Bürgerversammlungen für die Bürger der Ortsteile Ebnet und Boll.

Noch keine Entscheidung fällte der Rat auf Empfehlung der Verwaltung zur Sanierung des Daches am Feuerwehr-Gerätehaus in Gündelwangen. Der Planer veranschlagt Kosten von 172 000 Euro, zusätzliche Maßnahmen werden mit 35 000 Euro angegeben, erläuterte Scharf. Nun werden Überlegungen angestellt, auch das Dach des angebauten Wohnhauses mit zu sanieren. In der August-Sitzung will die Verwaltung eine Kostenaufstellung vorlegen.