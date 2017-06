Bonndorf Aufstrebend: Die Turner sind ein starkes Team im TuS Bonndorf

Die Turner genießen im großen TuS Bonndorf höchstes Ansehen. Die Nachfrage übersteigt jedoch die Möglichkeiten der Abteilungen.

Bonndorf (gud) Ein richtiges "Prunkstück" sei die Abteilung unter der Leitung von Carola Ketterer geworden, lobte der Vereinsvorsitzende des TuS, Norbert Plum, bei der Hauptversammlung die Turnerriege. So hoch wurde die Leistung eingeschätzt, die Carola Ketterer seit Jahren an der Spitze dieser aufstrebenden Abteilung einbringt, dass sie an diesem Abend sogar die goldene Ehrennadel des Vereins bekam.

Mitstreiterinnen sind sicher vor allem Ute Kaiser und Ulrike Dietsche. Aber schon längst ist es auch eine große Zahl an sehr jungen einsatzfreudigen Kräften, die die Turner zu diesem Prunkstück machen. Ein Durchschnittalter von 24 Jahren haben die 18 Trainerinnen, rechnete Ulrike Dietsche bei ihrem Bericht vor. "Mit dem Turnen beginnen Sportlerkarrieren", postulierte sie selbstbewusst. Vor dem geistigen Auge der Zuhörer ließ sie das Bild erstehen, welches Gewusel in der Halle herrscht, wenn 30 Kleinkinder in den Eltern-Kind-Gruppen die ersten Turnerlebnisse haben. Für dieses Angebot stünden sogar 40 Kinder auf der Liste, die gerne dabei wären.

Das allgemeine Turnen für Kinder im Grundschulalter stelle nochmals eine sehr große Gruppe. In den Geräteturngruppen trainierten derzeit über 30 Mädchen zwei Mal pro Woche. "Diese Gruppen sind komplett voll. Wir haben viele Anfragen, können aber nicht für alle Interessierten Trainng anbieten.

" Trotz der vielen Trainer, die aus dem Nachwuchs der Turnabteilung hervorgegangen sind und sich die Mühe gemacht haben, entsprechende Kurse und Ausbildungen zu absolvieren, seien es einfach nicht genügend Trainer, um für alle Turnwilligen ein Training zu gewährleisten.

Schöne Erfolge verzeichnen die Turner bei Wettkämpfen. Der erste Höhepunkt des Turnerjahres sei der Einzelwettkampf in Neustadt gewesen mit guten Platzierungen. "Es gab auch Treppchenplätze, aber Einzelheiten erspare ich Euch", so Dietsche. In diesem Frühjahr stand neben den Vereinsmeisterschaften in der sanierten Stadthalle auch der Mannschaftswettkampf in Löffingen auf dem Kalender.

Seit vielen Jahren gäbe es unter dem Dach der Turnabteilung Stepp-Aerobic mit Sabrina Fesenmeier, was sich großer Beliebtheit erfreue. Erstmals habe in diesem Jahr Laura Waldkircher ein Fitnessangebot gemacht. Und schon längst sei eine feste Größe die Showtanzgruppe unter der Leitung von Antonia Schüler und Janine Ketterer. Beim 11.11 gehöre das zu den beliebten Programmpunkten, gebucht werden diese Turn-Tanz-Mädels auch für Events wie das Treffen der Schwäbisch-Alemannischen-Fasnachtszünfte. Nächstes allgemeines Tanzangebot, eben auch für Sportler anderer Abteilungen, steht auf dem Programm für die Sportplatzeinweihung Mitte Juli. Termin für die Generalprobe ist am 12. Juli um 19 Uhr auf dem Platz.