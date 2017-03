Bonndorf Asylkreis hat für seine Arbeit Domizil in der Stadt

Der Asylkreis hat nun eine Heimat in der Schweizer Straße 2 in Bonndorf. Von den insgesamt 75 Asylbewerbern leben derzeit mehr in eigenen Wohnungen, als in der Sammelunterkunft. „Die Menschen brauchen eine Möglichkeit, sich treffen und austauschen zu können in einem geschützten Raum“, so Ingrid Spielberger, die im Asylkreis federführend die Begegnungsevents organisiert.

Bonndorf – Eine Heimat hat jetzt der Asylkreis in Bonndorf, ein Ladengeschäft in der Schweizer Straße 2 neben dem Tafelladen. „Ich bin froh, dass sich bei der Stadt Vermieter melden, die ihre Wohnungen der Stadt anbieten, damit wir Asylbewerber unterbringen können“, so Bürgermeister Michael Scharf bei einem Pressegespräch in den neuen Räumlichkeiten. Im gleichen Haus seien von drei Wohnungen zwei an die Stadt vermietet und nun eben auch der bisherige Laden.

„Wir sind sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben, das wird unsere Arbeit erleichtern und vielleicht auch einigen neuen Mitwirkern für den Asylkreis den Weg ebnen“, meint Silvia Maier, Integrationsbeauftragte der Stadt. Bei ihr liegt auch die Schlüsselgewalt für den neuen Raum. Eifrig wird er bereits genutzt, etwa als Kaffee- und Teestube, die immer mittwochs in der Gemeinschaftsunterkunft in der Schweizer Straße stattgefunden hatte.

„Das war viel zu eng dort, wir sind aus allen Nähten geplatzt“, berichtet Ingrid Spielberger, die im Asylkreis federführend die Begegnungsevents organisiert. Dort, direkt an der Bundesstraße sei es zudem auch immer wieder gefährlich für die draußen spielenden Kinder gewesen. „Die Menschen brauchen eine Möglichkeit, sich treffen und austauschen zu können in einem geschützten Raum“, so Spielberger. „Gerade die Frauen wollen sich ungestört treffen können“, viele von ihnen würden schon aus kulturellen Gründen niemals eine öffentliche Gaststätte aufsuchen.

Insofern sei eine solche Begegnungsstätte besonders wertvoll. Der Bürgertreff, offen für alle Menschen, die an Begegnung interessiert sind, findet weiterhin am ersten Samstag im Monat im Foyer der Stadthalle statt.

Außerdem sei es wichtig, einen Rückzugsraum außerhalb der Sammelunterkunft anbieten zu können, ergänzt Silvia Maier. Von den insgesamt 75 Asylbewerbern leben derzeit mehr in eigenen Wohnungen, als in der Sammelunterkunft, die ja nur für die Dauer der Asylprüfung zur Verfügung steht. „Wer aus der Unterkunft draußen ist, der kommt nicht mehr in den Gemeinschaftsraum, die Leute sind froh, dass sie ihre eigene Wohnung haben“, so Maier. Für sie ist für die Zukunft eine weitere Öffnung durchaus denkbar. Ab der Osterzeit hofft sie, während der Öffnungszeiten des Tafelladens an Freitagen auch für dessen Kunden die Pforten in der Schweizer Straße 2 zu öffnen.

Das freilich ist ein Zukunftsprojekt. Erst einmal hoffen die Macher des Asylkreises, dass die Nutzung der Räumlichkeiten Stück für Stück zu einer tatsächlichen Begegnungsstätte für Asylkreis und Geflüchtete führt. Die ersten Tee-Stuben-Nachmittage hat es bereits gegeben, mit großem Zuspruch, auch ein Bastelnachmittag für Mütter und Kinder stieß auf großes Interesse. „Wir haben das ziemlich hemdsärmelig angefangen. Die Geschichte muss wachsen. Wir wollen ja nicht unsere Ideen überstülpen, sondern mit den Menschen gemeinsam entstehen lassen, was Not tut“, sagt Silvia Maier über die künftigen Nutzungsmöglichkeiten der kleinen Asylkreiszentrale.

„Der Raum ist auch ein Dank für die Arbeit des Asylkreises“, so Bürgermeister Michael Scharf. Mit viel Improvisationstalent sei bisher unter teils schwierigen Bedingungen ein toller Job geleistet worden. Er nennt Begegnungen, die Suche nach Wohnraum, die Unterbringung bei Arbeitgebern, die Einführung ins öffentliche Leben, Problemlösungen aller Art oder auch den Deutschunterricht, den manche ehrenamtliche Deutschlehrer, der nötigen Ruhe wegen, kurzerhand in Privaträume verlegt hätten.

„Der Asylkreis hat alleiniges Zugriffsrecht auf den Raum, sie brauchen den für ihre Arbeit“, so der Bürgermeister. Den Dank dafür bügelt er ab: „Wir haben zu danken. Was der Asylkreis in den dreieinhalb Jahren geleistet hat, könnten wir so im Hauptamt gar nicht leisten.“

Silvia Maier, erreichbar per E-Mail (silvmaier@t-online.de) oder unter der Telefonnummer 0151/21 38 81 73.

