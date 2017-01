Bonndorf Ansprechpartner für Breitbandversorgung in Bonndorf

Matthias Ketterer und Lisa-Marie Maier haben seit dem 15. Januar im Rathaus ein Büro. Aufgaben sind Planung und Bürgerkontakt.

Bonndorf (ew) Das Zimmer Nummer zehn ist im Bonndorfer Rathaus nicht nur personell neu besetzt, auch das Aufgabenspektrum ist völlig neu. Beim Tubaspieler Matthias Ketterer (49) und Flötistin Lisa-Marie Maier (19) spielt in Bonndorf die Musik in Sachen Breitbandversorgung. „Wir wollen die Breitbandversorgung mit Volldampf voranbringen“, sagt Bürgermeister Michael Scharf zu diesem Schritt.

Das Ziel ist ambitioniert: Am 1. Juli soll mit dem Bau der Leitung von der Gemarkung Stühlingen bis nach Gündelwangen begonnen werden. Bauzeit für die etwa 15 Kilometer: etwa ein Jahr. Danach könnte die Trasse des sogenannten Backbone-Netzes, das der Landkreis Waldshut aufbauen will, Richtung Schluchsee und St. Blasien fortgeführt werden, so Scharf weiter. In Gündelwangen könnten ab 2018 die Hausanschlüsse vorbereitet werden. Kooperiert werden soll beim Leistungsbau mit allen Netzanbietern und Versorgern. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen, nur so kann es funktionieren“, sagt der Bürgermeister.

Mit Matthias Ketterer aus Göschweiler hat sich Scharf einen Mann mit viel Kompetenz geholt. Er sammelte beim Fernmeldeamt der Post und Kabel BW technische Erfahrungen. Ketterer baute das Glasfasernetz bei Kabel BW im Südwesten mit auf. Er wird die Planung in Bonndorf bis zum Hausanschluss übernehmen und Berechnungen durchführen. Am Ende soll dabei eine Zahl herauskommen, die Aufschluss über die Kosten für einen Hausanschluss geben soll. Klar ist, dass der Anschluss für die künftigen Kunden attraktiv sein muss. Aber: „Es muss ein gewisser Anschlussgrad da sein, sonst bauen wir in machen Straßen nicht“, so der Bürgermeister. Dabei diene das Nahwärmenetz Bonndorf als Beispiel.

Erste Berührungspunkte mit Bürgermeister Scharf gab es 2007, als Kabel BW den Ringschluss Villingen-Bonndorf-Schluchsee plante: „Da haben wir miteinander gerungen“, erinnert sich Ketterer. „Die neue Aufgabe ist eine Herausforderung, der Zeitansatz sehr ehrgeizig, wir fangen bei Null an“, sagt er. Die komplette Bauzeit für dieses Projekt soll fünf Jahre betragen und möglichst viele der 3000 Haushalte angeschlossen werden.

Michael Scharf sagt auch dem „Eigengewächs“ Lisa-Marie Maier (Lembach) die Unterstützung des kompletten Rathausteams zu. Sie schließt ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Februar ab, danach strebt die ehemalige Realschülerin die Fachwirt-Ausbildung an. Die Hobby-Fußballerin soll die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern für den Trassenbau führen. „Zuletzt war ich ein halbes Jahr im Bauamt und freue mich auf diese Aufgabe“, sagt Lisa-Marie Maier.