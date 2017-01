Feuerwehrabteilung Gündelwangen setzt auf bewährte Führungsspitze. Rückblick auf sechs Einsätze. Ehrung langjähriger Mitglieder.

Die Feuerwehrabteilung Gündelwangen wird auch die kommenden fünf Jahre vom Abteilungskommandanten Andreas Stoll und seinem Stellvertreter Martin Selz angeführt. Beide wurden bei den Wahlen in der Hauptversammlung von allen Kameraden einstimmig für ihre dritte Amtsperiode wiedergewählt.

Die Wahl ist ein Beweis für die beiden, dass die Kameraden der Abteilungswehr, die aus 27 aktiven, 13 Mann in der Altersmannschaft und sechs Jugendfeuerwehrmitgliedern (so viel wie noch nie) besteht, hinter ihren Führungskräften stehen. Andreas Stoll dankte für das entgegengebrachte Vertrauen: „Bis jetzt hat es mir Spaß gemacht, ich habe eine Feuerwehr, die hinter mir steht und mitmacht, und ich hoffe, dass es so bleibt.“ Wahlleiter Gemeinderat Max Nägele lobte: „Ihr habt die Unterstützung der ganzen Mannschaft, so eine Mehrheit ist Signal und Ansporn!“

Kassierer Matthias Büche, von den Kassenprüfern Wolfgang Köpfer und Walter Scheu zum Oberkassierer ernannt, und Schriftführer Andreas Eggert wurden in ihren Ämtern bestätigt. Auch die Beisitzer Otmar Hofmeier, Jochen Zehnder und Florian Böhler wurden wiedergewählt, sowie die beiden letzteren für den Gesamtausschuss der Feuerwehr Bonndorf bestätigt.

Aus der Fahnenabordnung verabschiedete sich nach über 40 Jahren Meinrad Selz und machte damit für die jüngere Generation Platz. Für ihn wird Daniel Werner mit Gerald Vogt und Florian Böhler mit der Gündelwanger Feuerwehrfahne die Mannschaft anführen. Als „super“ betitelte Stoll die Arbeit von Bruno Zehnder als Obmann der Altersmannschaft, der versprach, dies weiter zu machen, so lange er kann. Neu aufgenommen aus der Jugendfeuerwehr wurden Jan Messerschmid und Benedikt Spengler, sie absolvierten bereits den Truppmann 1. Mark Sigwart, der zuvor beim DRK war, trat auch in die Wehr ein. Dass die jungen Mitglieder strebsam sind und ihren Weg machen, beweist auch die Teilnahme an den Lehrgängen. Christin Stoll und Daniel Spengler (Gruppenführer), Fabian Marder (Maschinistenführer), Andreas Jaklitsch und Andreas Eggert (Truppmann2) sowie Jochen Zehnder, Christian Stoll und Patrik Hofmeier (Atemschutzwiederholung im Kaitle). Martin Selz ist nun Ausbilder für Sprechfunker.

Abteilungskommandant Andreas Stoll hatte die ehrenvolle Aufgabe, zwei Kameraden aus der Altersmannschaft im Namen der Stadt Bonndorf eine Urkunde zu überreichen. Richard Fischer ist seit 50 Jahren dabei, er war im Sanitätsdienst tätig. Ein Urgestein ist Guido Gfrörer, der seit 60 Jahren Mitglied der Feuerwehr Gündelwangen ist, von der Leitermannschaft angefangen alles durchgemacht hat und Stellvertreter der Kommandanten Erhard Mogel und Wolfgang Köpfer war. „Eigentlich sind die 60 Jahre schnell rumgegangen. Und wenn ich jetzt in die Runde schaue, sehe ich die Söhne von den Feuerwehrmännern, mit denen ich einst an den Wettkämpfen teilgenommen habe.“

Schriftführer Andreas Eggert berichtete von sechs Einsätzen in 2016, darunter ein Kaminbrand, je zweimal Bäume über der Straße und auslaufende Betriebsstoffe und eine Türöffnung. 40 Termine kamen für die Führungskräfte zusammen und Friedhof, Mühlenweiher und Vogtsberghütte wurden gepflegt.

Gesamtkommandant Hansjörg Ketterer aus Bonndorf freute sich über die Wahlen. „Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ihr seid gut aufgestellt. Wenn möglich beteiligt euch an den Leistungswettkämpfen, die schweißen zusammen und machen sicher in den Einsätzen. Diese Abzeichen sind für mich die wertvollsten.“