Bonndorf Andrea Jockers über das Tanzen: "Geist und Körper kommen zusammen"

Auf einen Kaffee mit... Andrea Jockers. Die Vorsitzende des Bonndorfer Heimat- und Trachtenvereins spricht im Interview über das Tanzen und das 50-jährige Bestehen des Vereins, das am Schlossfest gefeiert wird.

Frau Jockers, seit wann sind Sie selbst Trachtenträgerin?

Trachtenträgerin bin ich seit meinem 14. Lebensjahr. Meine Schwester war schon dabei gewesen, dadurch habe ich alles mitbekommen und dann ist die damals zuständige Ingrid Dreher auf mich zu gekommen und so habe ich angefangen, zu tanzen.

Das Alter von 14 Jahren ist heute zumindest ein ungewöhnliches Alter zum Einstieg in einen Heimat- und Trachtenverein. Wie war das damals?

Damals war das nicht so. Heute ist das tatsächlich das Alter, wo einem die Kinder, die vormals gerne dabei waren, eher einmal davon laufen. Teilweise kommen sie schon mit zehn oder elf Jahren in das sogenannte Zickenalter und mit 14 oder 15 Jahren haben sie ja wirklich einen anderen Lebensabschnitt. Sie gehen ins Berufsleben, sie gehen auf andere Schulen, gehen vom Ort weg und da gibt es dann die Brüche.

Als Sie damals dazu gekommen sind, in den 1970er Jahren, war das aber auch eher ungewöhnlich, Schlaghosen waren in, es war die auslaufende Hippie-Zeit.

Also für mich war das gut, weil ich die Hippie-Zeit hier in Bonndorf nicht so erlebt habe. Früher waren die Elternhäuser auch strenger. Da konnte man nicht einfach so fortgehen, dafür hat man schon die Vereine gebraucht. Ich habe damals meinen Sport im Verein gemacht und ich war in der Stadtmusik, so bin ich auch raus gekommen. Aber da ich sehr gerne tanze war dieser Trachtenverein für mich ideal.

Seinerzeit sind Trachtengruppen relativ häufig aufgetreten. Können Sie sich an besondere Auftritte erinnern?

Ja, an die Landesgartenschau in Karlsruhe oder beim Neujahrsempfang in Freiburg. Das war für uns immer sehr aufregend, weil man Gedichte aufsagen musste. Dann hatten wir damals einen ganz tollen Probenraum im Bonndorfer Schloss, wo heute die Narrenstuben sind.

Was haben Sie damals als Jugendliche sonst gemacht?

Mit den Freundinnen war man gerne im Schwimmbad, wir hatten im Tal unten ein riesiges Gebüsch, aus dem wir uns ein Haus gebaut haben, wo wir dann auch unseren Treffpunkt hatten und heimlich geraucht haben.

Was ist denn nun beim Schlossfest vom Heimat- und Trachtenverein geboten?

Ich freue mich ganz besonders auf das Tanzen, weil wir in der Kooperation mit dem Heimatverein Kappel schon in der letzten Zeit gemeinsam geprobt haben. Und es ist einfach gigantisch, wenn fünf bis neun Pärchen miteinander tanzen, also echte Pärchen. Ich freue mich auch auf den Festumzug am Sonntagmittag.

Wenn Sie daheim Musik hören, hören Sie auch Volksmusik?

Nicht immer, aber wenn ich Putze am meisten (lacht). Wenn da deutsche Schlager oder Volksmusik aufliegen, das mache ich mir richtig laut, dann flutscht das. Damit geht das viel schneller.

Tanzen Sie bei Ihren Vorstellungen zu Livemusik?

Unser Live-Musiker ist Clemens Podeswa. Aber den wollen wir nicht über Gebühr beanspruchen, er ist ja schließlich auch unser Narrenvater und hat ein Geschäft. Also tanzen wir bei den Proben zu CD-Musik. Auftritte stimme ich dann so ab, dass es passt. Aber wir könnten natürlich gut einen Jungmusiker zusätzlich gebrauchen.

Nicht zuletzt hat die Tracht eine große Bedeutung. Was mögen Sie an Ihrer Tracht besonders gerne?

Die Stickereien finde ich sehr schön. Der Rock ist luftig und leicht, wenn man sich dreht schwingt er schön. Das ist die alte Hochschwarzwälder Festtracht. Als der Verein ins Leben gerufen worden ist, durch unseren damaligen Vorsitzenden Alfred Isele, wurde die Bevölkerung aufgerufen, dass sie doch mal in ihren Speichern oder Kommoden nach Tracht-Teilen von früher suchen soll. Da kamen ganz viele Backenhauben und Mieder zum Vorschein. Zur kompletten Tracht fehlte das Unterteil, der Rock, die Schürze und die komplette Männertracht. Das hat man dann über Fotos rekonstruiert.

Wie viele sind Sie gerade im Trachtenverein?

Mit Clemens Podeswa sind wir elf Aktive und wir haben vier Kinder. Mitglieder sind es insgesamt 45. Das sind aber keine Trachtenträger mehr. Die waren teilweise früher aktiv und sind uns als Verein treu geblieben.

Das heißt, es gibt für Sie als Verein durchaus auch einen Kampf um das Überleben?

Das auf jeden Fall. Es sind auch die Heimatabende im Schwarzwaldhotel weggefallen, die es früher immer wieder im Wechsel mit den Gündelwangenern gab. Dadurch ist in der Kasse tatsächlich eine Flaute. Deswegen machen wir beim Frühlings- und beim Runkelefest den Waffelverkauf, was sehr gut funktioniert. So können wir uns über dem Wasser halten.

Sie haben inzwischen zwei Generationen mit in den Heimat- und Trachtenverein integriert, die Kinder und die Enkel. Funktioniert der Verein ohne Ihre Familie überhaupt?

Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke, ich bin schon das Zugpferd. Würde ich jetzt meinen Vorsitz abgeben, ich denke, dann gäbe es ein totales Aus. Aber ich hänge ja auch mit Leib und Seele daran. Ich tanze gerne und ich trage die Tracht gerne und deshalb stehen wir dazu und schauen, das Beste daraus zu machen. Schön wäre es, wenn wir ein paar mehr Tänzer und Tänzerinnen gewinnen würden. Es wäre auch schön, Kinder zu gewinnen. Die dritte Generation, das sind meine Enkel. Und die Älteste, die Marie, die würde so gerne tanzen, aber mit drei, vier, fünf Kindern, können wir nicht tanzen.

Erzählen Sie mal, was das Tolle beim Bonndorfer Heimat- und Trachtenverein ist.

Das ist eigentlich ganz einfach. Man steht zum Brauchtum, trägt die Tracht und erhält damit das, was sonst in Vergessenheit gerät. Für die Gemeinschaft ist man da. Für die Kinder ist es nicht nur das Tanzen, man macht Ausflüge, zum Beispiel in den Europapark. Da sind immer Heimattage, zu denen man eingeladen wird. Oder man macht einmal einen Grillnachmittag oder geht zusammen zum Kegeln. Wir sind bei der Fronleichnamsprozession, wir nehmen am Erntedankfest teil. Und wir pflegen insgesamt die Gemeinschaft. Die Kinder lernen auch viel dabei. Neben der Freude, die Tracht anzuziehen, können sie zeigen, was sie beim Tanzen gelernt haben. Mit dem Tanzen lernt man auch die Koordination, durch die Schrittfolgen wird die Konzentration gefördert. Da kommen Geist und Körper zusammen, aber man muss auch auf das Gegenüber achten. Das ist also musikalisches, bewegliches, geistiges und soziales Lernen. Das gilt auch für die Erwachsenen, man bekommt Geist und Seele zusammen.

Zur Person

Andrea Jockers (58), ist mit 14 Jahren zum Trachten- und Heimatverein gekommen, der in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen feiert. Über 20 Jahre lang war sie dort Kindertanzleiterin, von 2012 bis 2013 war sie stellvertretende Vorsitzende, 2013 hat sie den Vorsitz übernommen. Der Verein feiert das Jubiläum im Rahmen des Schlossfests (29. bis 30. Juli) mit dem Fassanstich am Samstag, 15 Uhr. Am Sonntag gestaltet er den Festgottesdienst im Schlossgarten mit und leitet den großen Festumzug mit 450 Trachtenträgern aus der ganzen Region. Aufstellung dafür ist um 13.30 Uhr in der Allmendstraße. Außerdem betreibt der Verein am Schlossfest auf dem Stadthallenparkplatz einen Weinstand.