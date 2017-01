Bonndorf Andrea Cosic ist Vereinsmeisterin beim SKV Bonndorf

Der SKV Bonndorf ehrt die Klubmeister. Die Männermannschaft des Vereins holt außerdem einen wichtigen Sieg beim Nachholspiel in der Verbandsliga.

Die Ehrung der Klubmeister stand bei den Bonndorfer Sportkeglern zum Jahresauftakt auf dem Programm. Michael Adler, Sportwart und Organisator der Meisterschaften, nahm die Siegerehrung vor. Damit auch Spieler der zweiten Mannschaften einen Anreiz haben, teilzunehmen, wurde erstmals eine „B-Wertung“ ausgespielt. Während in der A-Wertung alle Spieler der ersten Mannschaften teilnahmen, war die B-Wertung den Keglern der zweiten Mannschaften und der Jugend vorbehalten.

Jeder Teilnehmer spielte vier Durchgänge à 120 Wurf, wobei der jeweils schlechteste aus der Wertung genommen wurde. Michael Adler musste neidlos anerkennen, dass in beiden Wertungen die Frauen besser waren. In der A-Wertung setzte sich Andrea Cosic mit einem Schnitt von 575 Kegeln durch. Gabriele Werner hatte in der B-Wertung mit einem Schnitt von 541 Kegeln die Nase vorn.

Einen wichtigen Auswärtssieg feierte wenige Stunden zuvor die erste Männermannschaft. In einem Nachholspiel der Verbandsliga setzte man sich bei der KSG Jugo./Fortuna Waldkirch mit 6:2 Punkten durch. In einem hart umkämpften Spiel endeten vier der sechs direkten Duelle mit 2:2 Sätzen. Nur wenige Kegel entschieden dabei über die Vergabe des Mannschaftspunktes. Während Michael Adler (595:591), Jürgen Bachert (531:526) und Stefan Dornfeld (599:577) dabei die Oberhand behielten, zog Wolfgang Morath mit 555:557 Kegeln den Kürzeren. Im Schlusspaar machte Bastian Gantert schließlich den Sack zu. Mit 571 Kegeln erzielte der Youngster das drittbeste Ergebnis der Mannschaft.

Am kommenden Wochenende steigen alle Mannschaften wieder in den Spielbetrieb ein. Den Auftakt macht dabei die erste Männermannschaft, die am Samstag um 16.15 Uhr im Kellerduell bei der SG Weil/Malsburg anzutreten hat. Mit einem Sieg würde der rettende achte Tabellenplatz wieder in greifbare Nähe rücken.

Die anderen Mannschaften bestreiten ihre Spiele am Sonntag. Um 12 Uhr beginnt der Wettkampf der ersten Frauenmannschaft bei Schott Mainz. Die Pfälzer liegen aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, konnten das Hinspiel in Bonndorf aber für sich entscheiden. In der Landesliga ist für die zweite Frauenmannschaft um 13 Uhr Spielbeginn in Zusenhofen. Die zweite Männermannschaft beschließt den ersten Spieltag des neuen Jahres um 14 Uhr bei Alle Neune Bräunlingen.