Bonndorf Alles friedlich in Bonndorf

Auf eine kurze Woche mit vielen friedlichen Momenten in und um Bonndorf blickt Lokalchef Gerald Edinger diesmal zurück.

Manchmal vergehen die Wochen wie im Flug, so wie die vergangene. Klar, war ja wegen des Feiertags am 1. Mai auch eine kurze Woche. Am Feiertag habe ich mir überlegt, warum es den eigentlich gibt? Eigentlich kurios, dass die meisten am „Tag der Arbeit“ frei haben. Zu Kundgebungen sollen man und frau dann eigentlich gehen, weil 1886 in den USA im Mai ein mehrtägiger blutiger Generalstreik zur Durchsetzung Achtstundentags begann. In Gedenken an dieses Ereignis begingen am 1. Mai 1890 Hunderttausende Menschen in Europa den ersten "Tag der Arbeit". Und was machen die meisten Leute (einschließlich mir) heutzutage? Wandern und grillen! In Bonndorf war diese Woche einiges los. Bemerkenswert aus meiner Sicht, das Miteinander der Generationen. Ob beim Konzert von Stadtmusik und Bläserjugend oder beim Fest im St. Laurentius, wo Kinder die Senioren erfreuten. Die älteren, weil sie mit anpackten, die ganz Kleinen mit fröhlichen Liedern. Von wegen Generationenkonflikt. Schüler setzten bei einem Plakatwettbewerb ein Zeichen für Verständigung und Frieden. Auch Katholiken und Protestanten verstehen sich in Bonndorf prächtig und machen im Sommer im Luther-Jahr ein gemeinsames Fest. Ach, wie kann die Welt, fernab der politischen Verirrungen und Wirrungen der zurückliegenden Wochen und Monate, doch manchmal so schön und friedlich sein. Ich wünsche unseren Lesern in diesem Sinne ein ruhiges, friedliches und völlig entspanntes Wochenende.

