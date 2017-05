Bonndorf Alle unter einem Dach im Bonndorfer Asylbewerberheim

Asylbewerberheim in Bonndorf hat jetzt einen geschützten Freisitz. Spender stiften 3000 Euro für das Projekt.

Bonndorf – Dass ein Projekt verwirklicht werden kann, wenn viele an einem Strang ziehen, zeigt der überdachte Freisitz beim Asylbewerberheim in der Schweizer Straße. Immerhin war Bürgermeister Michael Scharf dieses Signal so wichtig, dass er Behördenvertreter, die Macher, Flüchtlinge und Sponsoren einlud, sich das fertige Vordach aus verzinktem Stahl mit Glasdach anzuschauen. Er sprach von einer sympathischen Idee, bei der die Wünsche des Landratsamtes, das die Unterkunft betreibt, und der Flüchtlinge unter einen Hut gebracht wurden.

Finanziell unterstützten Bertram Zausig, Daniel Blattert (beide Wellendingen), die Standbetreiber des Weihnachtsmarktes Holzschlag und der Asylkreis Bonndorf das Projekt. Unter dem Strich kamen 3000 Euro zusammen, wie Scharf erläuterte. „Das Landratsamt hat sich sehr über diese Spenden gefreut“, sagte der Bürgermeister. Für die Idee zur Konstruktion und die Umsetzung letztlich verantwortlicht zeichnet Heimleiterin Esther Scherble, wie der Rathauschef betonte. „Die Flüchtlinge ziehen viele Vorteile daraus“, sagte Ester Scherble. Die Menschen können nun auch bei nicht so gutem Wetter aus den beengten Wohnverhältnissen nach draußen ausweichen und sich dort aufhalten. Hier können auch die Kinderwagen untergestellt werden. „Es ist gut, dass dieses Projekt so zustande gekommen ist“, freute sie sich beim Treffen mit den Spendern.

Heidi Saddedine vom Asylkreis erläuterte, dass man nun daran denke, für die Flüchtlinge einen Garten in der Nähe der Unterkunft anzulegen. Dafür brauche man Gerätschaften, die der Asylkreis verwalte und für deren Unterbringung sorgen wolle. Seit Dezember 2013 ist eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge mit 40 Plätzen in Bonndorf in Betrieb. Sie wird vom Landkreis betrieben. Derzeit sind 31 Männer, Frauen und Kinder in der Schweizer Straße untergebracht. „Viele leben aber schon in Wohnungen in der Stadt“, sagt Heidi Saddedine. Sie möchte den Nachbarn Mut machen, mit den neuen Einwohnern in Kontakt zu treten und auf sie zuzugehen. Gute Gelegenheiten, Hemmschwellen abzubauen seien aber auch die Kaffeenachmittage donnerstags in der „Kaffee-/Tee-Stube“ oder der monatliche Bürgertreff im Foyer der Stadthalle. „Der Bürgertreff hat sich immer mehr etabliert und es kommen auch viele Bonndorfer her“, weiß Heidi Saddedine. Erfreut zeigt sie sich auch, dass Arbeitstellen vermittelt werden konnten. „Sobald die Flüchtlinge Deutsch können, geht es daran, Arbeit zu suchen.“

Der Asylkreis Bonndorf hat 46 Mitglieder, er engagiert sich in unterschiedlichen Themenfeldern wie der Vermittlung von Sprachkenntnissen, Organisation von Bekleidung, Begleitung zu Ämtern, Ärzten oder Unterstützung in anderen Belangen. Vorsitzender des Asylkreises ist der evangelische Pfarrer Mathias Geib. Koordiniert wird der Kreis von der Integrationsbeauftragten der Stadt Bonndorf, Silvia Maier, die noch bis August von Lea Kirchschlager unterstützt wird, die ihren Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) hier ableistet.