Senkrecht und Pusch proben am 13. Januar im Foyer der Stadthalle in Bonndorf den Umsturz. Das Komikerduo schöpft aus der Tradition Karl Valentins.

Zwar sollte man einem jungen Jahr immer eine Chance geben. Beim Folktreff ist aber im Januar schon "Umsturz!" angesagt. Senkrecht & Pusch, so etwas wie Laurel und Hardy, Jack Lemmon und Walter Matthau oder die Marx-Brothers, mit all denen sind sie jedenfalls schon verglichen worden, proben den Umsturz am Freitag, 13. Januar, im Foyer der Stadthalle.

Mit Kunst, Kultur und Liebe gehen die beiden als Werk und haben sich damit nicht gerade Kinkerlitzchen vorgenommen. Denn der Abend schrammt laut Ankündigung des Folktreff um Haaresbreite an der Weltrevolution vorbei. Dafür stellt das ungleiche Paar das Comedygenre vom Kopf auf die Füße.

„Ihre Kunst ist eine ganz eigene, wunderbare Mischung aus Komik, Musik und poetischem Humor auf höchstem künstlerischem und schauspielerischem Niveau.“ Das laut AZ-München „derzeit beste Comedyduo zwischen Nordsee und Alpen“ prägt eine völlig neue Form der Kleinkunst: Was bei den beiden so locker und leicht daherkommt, ist in Wahrheit ein präzise durchchoreografiertes und fein inszeniertes Bühnenkunstwerk.

Dabei verzichten Senkrecht & Pusch immer auf drögen Zeigefinger-Tiefsinn, nie aber auf emotionale Tiefe. Sie schöpfen ihren ans Herz gehenden Humor aus der Tradition Karl Valentins, sie erinnern an die großartigen Komiker Laurel & Hardy, oder an so wunderbare komische Schauspieler, wie Jack Lemmon, Walter Matthau oder Simon Pegg.

Dass ihnen das so fulminant gelingt, verwundert nicht. Denn sowohl Schimkat als auch Pusch sind multitalentiert und können auf über zwei Jahrzehnte Bühnenerfahrung zurückblicken, zwölf Jahre davon gemeinsam, in denen sie auch in bisher rund 60 TV-Shows zu Gast waren. Dabei brilliert der Zwei-Meter-Mann Arnd Schimkat (Senkrecht) als komischer Schauspieler und der anderthalb Köpfe kleinere Bastian Pusch ist ein genial-komischer Musiker. Schimkat arbeitete bereits mit den ganz großen Clowns der Welt zusammen. Er feierte über Monate Show-Erfolge in New York und wirkte in bisher 19 Kinofilmen und zahlreichen Fernsehproduktionen mit.

Er entwickelt Stoffe fürs Kino und hat 2014 seinen ersten Roman „Highway to Hellas“ veröffentlicht, der ebenfalls verfilmt wurde und im November 2015 in die deutschen Kinos kam. Und auch Pusch spielt als Musiker in der obersten Liga. Der Pianist, Sänger, Komponist und Arrangeur schrieb unter anderem Orchesterwerke für Lang Lang oder Herbie Hancock. Zuletzt komponierte er zwei Musicals, die seit 2014 erfolgreich aufgeführt werden.

Senkrecht & Pusch mit ihrem Programm "Umsturz!" am Freitag, 13. Januar, um 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), im Foyer der Bonndorfer Stadthalle. Karten bei der Touristinfo Bonndorf, Telefonnummer 07703/76 07.