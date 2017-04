Bonndorf Abschied von Birgitta Stephan aus dem Bonndorfer Gemeinderat

Geimenderätin Birgitta Stephan scheidet nach Wegzug aus Bonndorf aus dem Gremium und der CDU-Fraktion aus.

Bonndorf (ew) Im Februar 2016 rückte Birgitta Stephan für Carsten Blatter für die CDU in den Bonndorfer Gemeinderat. Blatter musste seinen Sitz abgeben, weil er die Tochter von Gemeinderat Norbert Kromer heiratete. Die Bonndorfer Schulrektorin Birgitta Stephan wird Bonndorf verlassen und muss deshalb aus dem Gremium ausscheiden. „Das ist schon die dritte Verabschiedung in dieser Legislaturperiode“, sagte Bürgermeister Michael Scharf in der Sitzung am Montagabend. Neben Blatter musste schon Friedrich Bündert (BL) aus Wittlekofen seinen Platz am Ratstisch räumen, weil er die Tochter von SPD-Rat Bruno Kalinasch heiratete. Der Gemeinderat musste bei Birgitta Stephan feststellen, dass sie aufgrund ihres Wegzugs aus der Gemeinde ihr Mandat verliert.

In seiner Laudatio lobte Scharf die aus dem Amt scheidende Birgitta Stephan, als einfühlsame Lehrerin und Schulleiterin: „Ich habe noch niemand erlebt, der so einfühlsam auf Kinder zugeht wie Birgitta Stephan.“ Beim Thema Inklusion habe sie ihre Kompetenz eingebracht. „Ich sage Danke, für das was Sie für die Stadt getan haben und noch tun werden“, erklärte der Bürgermeister und betonte, dass sie weiterhin Rektorin der Förder-, Grund- und Werkrealschule bleibt. CDU-Fraktionssprecher Max Nägele fand ebenfalls anerkennende Worte für die Arbeit von Birgitta Stephan im Gemeinderat und der Fraktion. „Ich stehe auch weiterhin dem Gemeinderat und der Fraktion in allen Fragen was Kinder und Schule angeht als Ansprechpartnerin zur Verfügung“, sagte die scheidende Gemeinderätin.

Nachrücker im Gremium wird Markus Weishaar sein, der bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014 insgesamt 725 Stimmen bekommen hatte. Da Birgitta Stephan in Bonndorf ein Direktmandat erhalten hatte, konnte nur ein Kandidat aus der Kernstadt ihren frei werdenden Platz im Gremium einnehmen. Das neue Ratsmitglied wurde zwar von Scharf an den Ratstisch neben SPD-Rat Tilman Frank gebeten, seine Verpflichtung wird aber erst in der Sitzung am 15. Mai vorgenommen, erklärte Michael Scharf.