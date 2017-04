Bonndorf 64 Kinder lernen mit der DLRG schwimmen

Der Schwimmkurs der DLRG Bonndorf kommt gut an. Nach dem Kurs gibt es 38 Seepferdchen und 13 Robben.

Der diesjährige Schwimmkurs der DLRG-Ortsgruppe Bonndorf ging erfolgreich zu Ende. 64 Kinder zwischen fünf und elf Jahren nahmen daran teil. Sie hatten an den fünf Wochenenden, an denen der Kurs im Hallenbad in Grafenhausen stattfand, viel Spaß beim Schwimmen. Auch das Tauchen machte den kleinen Wasserratten große Freunde und selbst das Toben kam nicht zu kurz.

Neben dem Erlernen des Brustschwimmens wurden außerdem das Hineinspringen und das Heraufholen eines Rings aus schultertiefem Wasser geübt. Denn das sind schließlich auch Aufgaben, die die Kinder, neben 25 Meter Schwimmen zu können, für das Seepferdchen-Abzeichen absolvieren müssen. Unter den gespannten Augen der Eltern und Verwandten ging es dann am letzten Übungsabend um die Wurst. Manch ein Kind, das am Abend zuvor nur ein paar Züge schwimmen konnte, packte der Ehrgeiz und einige schafften dann auch noch das Robbe-Abzeichen. Bei diesem Abzeichen muss man mindestens 50 Meter am Stück schwimmen können. Am Ende konnten 38 Seepferdchen und 13 Robben abgenommen werden – so viele wie noch nie.

Schwimmkursleiterin Karen Thor beglückwünschte jedes Kind persönlich und überreichte ihm sein Abzeichen. Die Kinder, die ihr Abzeichen nicht geschafft haben, gingen aber nicht leer aus: Eine Erinnerungsurkunde erhielt jeder Teilnehmer. Ein besonderer Dank ging schließlich an alle ehrenamtlichen Schwimmlehrer und Helfer der DLRG-Ortsgruppe Bonndorf, von denen erfreulicherweise zahlreiche Jugendliche dabei waren.

Für den nächsten Schwimmkurs, der zwischen Fasnacht und Ostern 2018 stattfinden wird, können ab sofort Kinder ab dem Jahrgang 2012 bei Karen Thor (Telefonnummer 07703/72 92) angemeldet werden. Infos dazu gibt es auch auf der Internetseite DLRG-Ortsgruppe (https://bonndorf.dlrg.de/kurse/schwimmkurs.html). Kinder, die diesmal kein Abzeichen geschafft haben, können es in der kommenden Sommersaison auch im Freibad Bonndorf und im Aqua Fun in Schluchsee erneut versuchen, dort nimmt die DLRG sämtliche Schwimmabzeichen ab.