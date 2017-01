Bonndorf 1000 Herzkissen erfreuen Patientinnen

Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Bonndorf haben in den vergangenen Jahren 1000 Herzkissen für Brustkrebspatientinnen genäht.

Stolze Zahl: Mit einem kleinen Fest feierten die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Bonndorf die Fertigstellung von 1000 Herzkissen. Im Oktober 2010 hatten durchschnittlich zwölf bis 16 Frauen der Gemeinschaft begonnen, die Kissen für brustoperierte Patientinnen zu nähen. Regelmäßig wurde bei den Zusammenkünften daran gearbeitet. Jede Frau hatte ihre Aufgabe. Von Zeit zu Zeit lieferte Vorsitzende Rita Schüle etwa 40 bis 50 Kissen in der Universitäts-Frauenklinik in Freiburg ab. Jetzt war die Freude groß, dass so eine große Anzahl fertiggestellt werden konnte. Vorsitzende Schüle dankte allen für ihre jahrelange Mithilfe. Sie freute sich, dass immer wieder dankbare Rückmeldungen operierter Frauen bei ihr ankommen. Dies motiviere die Mitglieder, die Aufgabe weiterzuführen. Bild: Daniele Schüle