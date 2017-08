Bernau Zwei Chöre mit Namen Liederkranz singen im Doppelkonzert

Der Männerchor aus Sissach und der Gesangverein aus Bernau singen im Kurpark Bernau. Moderne Werke und Volkslieder kommen beim Publikum gut an.

Bernau (spi) Zwei Liederkränze trafen sich zu einem Kurkonzert im Pavillon des Kurparks in Bernau: der Männerchor Liederkranz aus Sissach in der Schweiz und der Gesangverein Liederkranz Bernau. Dem abwechslungsreichen Konzert der beiden Männerchöre lauschten nicht nur mitgereiste Angehörige der Schweizer Sänger, sondern auch zahlreiche Einheimische waren gekommen und vor allem auch spontan hinzugekommene Gäste, teilweise mit Rucksäcken, die wohl ihre Wanderung für eine kleine musikalische Pause unterbrochen hatten.

Abwechselnd und auch zusammen boten die beiden Chöre dem zahlreichen Publikum erfrischende Liedvorträge dar. Auch schöne alte Volkslieder stimmten sie in ihrem Programm an, nachdem sie von Sandra Mittermaier im Namen der Gemeinde Bernau und der Touristinformation begrüßt worden waren.

Traditionelles und Neues erklingt

Das Bernauer Männerchörle unter der Leitung von ihrem Dirigenten Franz Klein erfreute die Zuhörer mit Volksliedern, unter anderem mit dem Stück „Rote Wolken am Himmel“ (der Text stammt von der Heidi-Autorin Johanna Spyri) und mit „Ei du Mädchen vom Lande“. Der Liederkranz Sissach mit seiner Dirigentin Christine Janach hatte ebenfalls Volkslieder in seinem Auftritts-Programm und stimmte zum Beispiel auch die Weise „Lindenbaum“ von Franz Schubert an. Begeistert lauschten die Gäste dem gemeinsam Gesang beider Chöre bei der Volksweise „Im schönsten Wiesengrunde“.

Interessant war der gesangliche Vortrag der Gäste aus der Schweiz mit Liedern aus der französischen, der italienischen und der rätoromanischen Schweiz. Eines der Werke war das Jodellied „Bim Vernachte“ aus der deutschsprachigen Schweiz. Die Bernauer und Sissacher Sänger ergänzten ihre Darbietungen mit dem „Schifferlied“ von Friedrich Silcher, nachdem die Schweizer mit „Spanische Nächte im Tango-Tempo“ und dem Gospel „Rock my Soul“ auch modernere Kompositionen dargeboten hatten.

Gemeinsam verabschiedeten sich die beide Chöre mit dem Stück „Bajazzo“ und einer von den Gästen mit viel Applaus geforderten musikalischen Zugabe. Gastgeschenke wurden schließlich noch unter den Chören ausgetauscht und die Bernauer Sänger erhielten eine Einladung zu einem Gegenbesuch in Sissach bei Liestal im Kanton Basel-Landschaft.