Bernau Wanderung zu Kunst und Kultur

Der Förderverein Bernauer Museen und der Schwarzwaldverein Bernau organisieren Rundwanderung in Rickenbach mit anschließender Führung in der Kirche St. Gordian und Epimach.

Bernau – Die Kombination von Kunst und Natur haben sich der Förderverein Bernauer Museen und der Schwarzwaldverein Bernau zum Anliegen gemacht. Passend zur derzeit im Bernauer Hans-Thoma-Kunstmuseum zu sehenden Ausstellung von Emil Wachter „Blicke auf die Welt“ hatten Museumsleiterin Margret Köpfer und Franz Kaiser vom Schwarzwaldverein deshalb eine Rundwanderung in Rickenbach mit anschließender Führung in der Kirche St. Gordian und Epimach organisiert. Dort hat Emil Wachter, Hans-Thoma-Preisträger von 1966, das Altarbild und die Kirchenfenster gestaltet.

Als profunder Kenner begleitete Geog Keller, Präsident des Schwarzwaldvereins und Altbürgermeister von Rickenbach, dort die Gruppe. Nachdem dieser seine Gemeinde vorgestellt hatte, machte er sich mit mehr als zwanzig Wanderern auf den Weg hinunter ins Murgtal. Am Steinbruch Wickartsmühle erhielten die Teilnehmer Informationen zum geologischen Aufbau des Hotzenwaldes, ehe man den Wasserfall "Strahlbrusch" passierte. An einem von vier Tunneln gab Georg Keller Erläuterungen zum Bau der Murgtalstraße durch Robert Gerwig. Murgaufwärts gelangte man zum Pfaffensteg, wo der Legende nach Rudolf von Habsburg einem Pfarrer sein Pferd überlassen haben soll.

Vor der Rickenbacher Kirche warteten bereits weitere Interessenten auf die Gruppe. Keller verstand es, seine Zuhörer mit vielen Details aus seiner persönlichen Bekanntschaft mit Emil Wachter in den Bann zu ziehen. Während seiner Arbeit am Chorbild hatte Professor Wachter im Jahr 1986 sechs Wochen bei Familie Keller in Rickenbach gewohnt. Im modernen Altarbild stellte er die Beziehung des Menschen zu Gott von der Schöpfung bis in die Gegenwart dar. Diese gipfelt in der Darstellung eines Atomkraftwerks als Symbol der Apokalypse.

Viel Bewunderung lösten auch die bunten Kirchenfenster aus mundgeblasenem Glas aus, deren Inhalt und Entstehungsweise Georg Keller verständlich machte. Hier werden auf kunstvolle Weise biblische Geschichten aus Altem und Neuem Testament lebendig.

Auch künftig wollen sich der Förderverein Bernauer Museen und der Schwarzwaldverein im gemeinsamen Projekt „Zum Museum wandern“ mit Veranstaltungen zusammentun.

Die Wachter-Ausstellung in Bernau ist noch bis zum 7. August zu sehen. Weitere Informationen im Internet: