Bernau Um die Wette mähen: Verein der Südtiroler lädt am 11. Juni zum originellen Wettbewerb

Der Verein der Südtiroler lädt am Sonntag, 11. Juni, zum 23. Mal zu einem originellen Wettbewerb beim Kurhaus in Bernau ein.

Bernau (sub) Der Verein der Südtiroler in Südbaden veranstaltet am Sonntag, 11. Juni, das 23. Internationale Wettmähen beim Kurhaus in Bernau. Gestartet wird am Wettbewerbstag um 11 Uhr. Die Startnummernausgabe für die angemeldeten Teilnehmer erfolgt von 9.30 Uhr bis 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 16 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr. Nachmeldungen sind am Wettkampftag begrenzt möglich. Die Wettkampfbestimmungen erlauben nur Original-Sensen mit einer maximalen Schwertlänge von 90 Zentimetern. Mitmachen kann jeder, egal ob jung oder alt, ob Mann oder Frau.

Die ersten Drei erhalten jeweils einen Pokal, jeder weiterer Teilnehmer bekommt ein einmaliges Gastgeschenk, und auf den Besten wartet der begehrte Wanderpokal. Als Zusatzprogramm findet in diesem Jahr das 1. Bulldog-Treffen in Bernau statt. Außerdem bietet der Verein der Südtiroler original Südtiroler Spezialitäten wie Speck, Kaminwurzen, Knödel, Käse und Wein zum Kauf an.

Nach dem Wettkampf findet das gemeinsame Mittagessen mit Siegerehrung im Kurhaus oder bei schönem Wetter im Freien statt. Für musikalische Umrahmung ist gesorgt.