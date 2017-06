St. Blasien Sportliche Bergbauern mähen in Bernau um die Wette

Beim Internationalen Wettmäh-Wettbewerb des Vereins der Südtiroler in Südbaden mähen Teilnehmer um die Wette. Zum ersten Mal findet parallel zum Wettbewerb auch noch ein Treffen alter Traktoren statt.

Bernau (cr) Kurz stutzt der nicht eingeweihte Besucher an diesem Sonntagmittag in Bernau. Männer in blauen Schürzen, zum Teil kunstvoll bestickt, laufen mit langen Sensen durch die Gegend. „Gutes aus Südtirol“ steht an einem Verkaufswagen, aus dem es appetitlich nach Speck, Würsten und Käse duftet. Liegt Bernau nicht im Schwarzwald? Doch, tut es, aber an diesem Tag ist der Ort fest in der Hand des Vereins der Südtiroler in Südbaden, die zu ihrem 23. Internationalen Wettmähen mit der Sense eingeladen haben.

Zum ersten Mal findet parallel zum Wettbewerb auch noch ein Treffen alter Traktoren statt. Daher müssen die Zuschauer, die anfangs noch auf der Straße stehen, bevor sich die Sensenmänner und -frauen weiter den Hang hochgearbeitet haben, immer mal wieder einer knatternden Antiquität ausweichen. Martin Depian, Vorsitzender der Vereine der Südtiroler in Deutschland, hat ein drahtloses Mikrofon in der Hand und leitet mitten aus der Wiese den Wettbewerb. „Die Frau aus der Schweiz, es fehlt noch eine Frau aus der Schweiz“, ruft er, doch die eigentlich angemeldete Teilnehmerin ist nicht da. Da immer zwei Mäher gegeneinander antreten, wird Josef Perkmann außer Konkurrenz gegen die nächste Teilnehmerin ins Rennen geschickt.

Perkmann ist der Experte, was das Wetzen und Dengeln der großen Sensen angeht, neben dem offenen Kofferraum seines Autos stehen ein kleiner Hocker und eine Art Werkbank. Wie wichtig gutes Material ist, wird im Verlauf der Wettbewerbe deutlich. „Des isch nix“, kommentiert ein Zuschauer beim Anblick eines Teilnehmers, der sich redlich müht, und meint damit die Sense mit dem langen Metallgriff. Kurze Zeit später hat das Tempo des Mannes kräftig angezogen, er hat jetzt – wie sein Gegner auf dem anderen Wiesenstück – eine Sense mit Holzstiel, Senseworb genannt, in der Hand.

Die Sonne brennt vom Himmel, und es duftet intensiv nach Gräsern, Kräutern und Blumen. Der eine oder andere kräftige Nieser ist zu hören, so viel aufgewirbelte Pflanzenteile kribbeln in der Nase. Und aufgescheuchte Käfer brummen den Zuschauern um die Ohren, auf der Suche nach dem Grashalm, auf dem sie eben noch saßen. Sommer satt. „Hier sind so viele Frösche“, sagt ein Junge, der vorsichtig durch das abgemähte Gras läuft, und richtig, ein kleines braunes Kerlchen guckt unter den Halmen hervor und wird von umsichtigen Zuschauern in Richtung des kleinen Baches gescheucht, damit niemand drauftritt.

Wer nicht nur beim Mähen zuschauen will, hat in diesem Jahr erstmals auch die Gelegenheit, auf dem Parkplatz neben der Wiese alte Traktoren zu bestaunen. Prächtige Bulldogs, Porsches (ja, die haben auch Traktoren gebaut) oder Hanomags, teils festlich geschmückt für die Ausfahrt, werden bewundert. Auch ein paar Motorräder und ein VW Käfer stehen daneben und locken Zuschauer an. Ältestes Vehikel ist wohl ein Lanz von 1922, noch ohne luftgefüllte Reifen. Nach vollbrachter Leistung ziehen sich die Teilnehmer zum gemeinsamen Mittagessen zurück.

Die Gewinner

Jugendliche: Ben Esslinger vom 1. Sensenmähverein Baden Württemberg 1999 e. V.; Frauen: Lore Seebacher Vorsitzende vom 1. Sensenmähverein Baden Württemberg 1999; Männer bis 65: Maute Elmar aus Albstadt mähte barfüß 22 Quadratmeter in der Rekordzeit von 42,45 Sekunden. Prominentester Teilnehmer in dieser Altersklasse: Bauer, Schauspieler und Komödiant Nikolaus König: Senioren ab 65: Der Südtiroler und in Pfullendorf wohnende Karl Villgrattner. Bulldogtreffen: Am weitsten angereist von 83 angemeldeten Fahrzeugen war ein Schweizer aus Biel.