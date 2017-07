Ühlingen-Birkendorf Sommerfest der Feuerwehrabteilung Berau stößt auf große Resonanz

Sommerfest der Feuerwehrabteilung Berau stößt auf große Resonanz. Im Mittelpunkt steht eine Schauübung der Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf. Jugendliche ernten für ihre Vorführungen viel Applaus.

Berau (sbw) Ein magischer Anziehungspunkt war das Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Berau. Gäste aus nah und fern zog es auf den Berauer Berg. Platzmangel herrschte dann auch für die zahlreich anfahrenden Oldtimer und Oldtimer-Traktoren. Um die Mittagszeit wurden bereits 75 Oldtimer-Traktoren gezählt. Die historischen Fahrzeuge finden immer wieder großes Interesse, ob ein Lanzbulldog, Baujahr 1939 oder ein gepflegter Daimler PKW, Baujahr 1956.

Im Mittelpunkt des Sommerfests der Feuerwehr stand eine Schauübung der Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf. Die Jugendlichen unter Leitung von Pascal Breier zeigten ihr Können. Die Jugendfeuerwehr ist seit Jahren ein Garant für den Nachwuchs in den sieben Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf. Derzeit besteht die Jugendfeuerwehr aus 35 Jugendlichen und sieben Kindern aus den acht Ortsteilen der Gemeinde. Lichterloh brannte eine Fahrzeugattrappe, als die Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit dem neuen Löschfahrzeug LF 10 der Birkendorfer Wehr und dem Mannschaftstransportfahrzeug am Brandherd eintrafen. Wie am Schnürchen klappte der Löschangriff, schnell wurde eine Leitung zum nächaten Oberflurhydranten im Kloster, 100 Meter entfernt, aufgebaut, während der erste Trupp zum Schnellangriff mit Wasser aus dem Fahrzeugtank überging. Den jungen Akteuren sah man ihren Eifer und Begeisterung an. Die Übung wurde kommentiert vom stellvertretenden Jugendleiter Tobias Schäuble. Die Zuschauer waren begeistert und spendeten viel Beifall. Auch Gesamtkommandant Oliver Kraus freute sich über das Können des Nachwuchses.

Dass so viele Gäste nach Berau kamen und ihr Interesse an der Feuerwehr und ihrer Tätigkeit zeigten, darüber freute sich auch Abteilungskommandant Dirk Gantert und die Berauer Feuerwehrleute hatten alle Hände voll zu tun, die zahlreichen Gäste zu bewirten. Auch über die Aufgaben der Polizei konnten sich die Besucher informieren. Auch das Frühschoppenkonzert der Trachtenkapelle Berau unter Leitung von Andreas Isele begeisterte Gäste und die Kinder hatten Spaß an der Hüpfburg sowie im Pool.

