Bernau Natur und Musik stehen in enger Beziehung beim Minimusical Vom Geheimnis des Waldzauberers Lunadin

Bernau (usp) Der Verein Konzerte für und mit Kindern führt am Samstag, 20. August, sein Minimusical-Jahresprojekt „Vom Geheimnis des Waldzauberers Lunadin“ im Kurhaus in Bernau-Innerlehen auf. Schon bei der ersten gemeinsame Probe mit allen sechs Kindern, drei jugendlichen Moderatorinnen und zwei Musikerinnen (Querflöte und Violine) in der Lohmühle waren alle mit Feuereifer dabei. Neben der Musik ist Natur und Naturschutz in diesem Jahr inhaltlicher Schwerpunkt. Musik- und Natur-Eindrücke sind in der Geschichte so eng aufeinander bezogen, dass besonders lebendige Erlebnisse entstehen. Das Musikensemble aus Gitarre, Geige, Panflöte und Schlagzeug aus Seeg im Allgäu und Singen kommt erst zum Schluss dazu.

Beim Proben stellten sich Zauberer Lunadin und sein Gegenspieler, der dunkle Zauberer Craxas, vor und versetzten alle in den Zauberwald und seine Spielorte: Am Eingang des Baches mit dem ur-ur-alten Steinwächter, mit Lichtgeistern und den Wollgrasflöckchen im Moor, beim Schmetterlingstreffen im Moosgrund und beim Alarm unterm Lebensbaum.

Die geprobten Spielszenen mit Singen, Raps und Texten ließen schon erkennen, wie aus allen Beteiligten wieder ein gutes Team zusammenwächst. Darauf legt Initiatorin Katharina Kemming auch ganz besonderen Wert. „Hören, Hinhören, Zuhören“, nennt sie ansonsten als Zielsetzung des Vereins. Die Kinder, so wünscht sie sich, sollen auch die leisen Töne und Klänge wahrnehmen, so wie der Zauberer Lunadin. Der hat nämlich eine Zauberstimmgabel, durch die er alles hören kann, was im Baum des Lebens vor sich geht. Auch wenn Katharina Kemming die Geschichte geschrieben und der Gitarrist Nicolas Kyriakou die Partituren bearbeitet hat, so konnten die Kinder doch viele eigene Ideen einbringen.

Die Aufführung beginnt am Samstag, 20. August, um 18 Uhr im Kurhaus in Bernau. Es ist ein Minimusical mit Liedern, Raps und Tänzen der Kinder. Eintrittskarten gibt es bei Törle-Maier, St. Blasien, sowie bei den Tourist-Informationen in der Region.