Bernau Mykhailo Demtsiu trifft Hans Thoma bei einer Ausstellung im Hans-Thoma-Kunstmuseum

Die künstlerische Begegnung zweier echter Europäer – Hans Thoma und Mykhailo Demtsiu – findet derzeit im Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau statt. Es ist die dritte Ausstellung des Ukrainers Mykhailo Demtsiu in Bernau.

Ungewöhnliche Musik, starke Emotionen, ein deutliches Bekenntnis zu Europa und seinen Werten – und nicht zuletzt die kräftigen, lebhaften Farben der ausgestellten Gemälde prägten die Vernissage, die am Sonntag im Hans-Thoma-Kunstmuseum stattfand. „Mykhailo Demtsiu trifft Hans Thoma“ lautet der Titel der Ausstellung, die dort nun bis zum 23. April zu sehen sein wird. Begleitend findet auch eine Ausstellung im Forum Erlebnis:Holz statt.

„Es ist das erste Mal, dass ich in einer ukrainischen bestickten Bluse vor Publikum stehe“, sagte Katrin Gerz bei ihrer Einführung. Und sie wies sogleich darauf hin, dass es hier um mehr als nur Bilder geht. Der Kulturagentin, die vor Jahren den Kontakt des ukrainischen Künstlers nach Bernau hergestellt hatte, geht es offensichtlich generell um Begegnung. Nicht nur jene der beiden Künstler Demtsiu und Thoma – über die Zeit hinweg in ihren Motiven – sondern auch um die der Menschen. Das wird deutlich in ihrem leidenschaftlichen Plädoyer für Europa und seine Werte, die eben auch in der Ukraine gelten und diese mit einschließen.

Begegnungen mit Mykhailo Demtsiu hat es in Bernau schon früher gegeben. Bereits 2001 stellte er hier aus, 2006 kehrte er mit Maler- und Schriftstellerkollegen nach Bernau zurück. Daran erinnerte Katrin Gerz, indem sie die damalige Arbeit in der als Atelier angemieteten Talstation des Hofeck-Skiliftes ins Gedächtnis rief. Auch Bürgermeister Rolf Schmidt hatte zuvor schon daran erinnert, als er die zahlreichen Gäste der Vernissage in Bernau willkommen hieß. Ein offenes Atelier sei es gewesen, in dem auch Menschen zu Besuch kamen, die sich sonst eher weniger in ein Museum wagten.

Und auch zu einem der ausgestellten Werke, das in dieser Zeit entstand, konnte sie eine Anekdote erzählen: Demtsiu habe ein Madonnenbildnis gemalt, als der damalige Pfarrer im Lift-Atelier zu Besuch kam. „Bist Du fertig?“, habe der Gottesmann gefragt, und auf Mykhailo Demtsius Antwort, er sei fertig, bemerkt, dass doch die Farben fehlten. Darauf habe der Künstler nach draußen in die verschneite Landschaft gewiesen und ihm zu verstehen gegeben, dass er genau die Farbe seiner Umgebung aufgenommen habe. Jetzt hängt die weiße Madonna Demtsius in der Ausstellung neben einer Reproduktion der weißen Madonna Thomas aus der Bernauer Kirche. Auch anderen Werken des Künstlers aus der Ukraine sind Werke Thomas beigesellt, etwa dessen „Hühnerfütterung“ Demtsius „Mädchen mit Hahn“.

Was die bestickte Bluse der Rednerin angeht: Nicht nur Mykhailo Demtsius kräftige und farbkräftige Bilder gibt es in Bernau zu sehen, sondern auch Volkskunst und Handwerk aus der Ukraine. Die Schwestern Nadia und Olha Halaburda, Ukrainerinnen, die beide in München leben, haben eine Ausstellung im Forum Erlebnis:Holz gestaltet, auch ein Begleitprogramm wird es dort geben. Das Thema der Begegnung jedenfalls zog sich durch den gesamten Vormittag, ein Vater-Sohn-Duo des örtlichen Musikvereins umrahmte die Veranstaltung mit passender Musik auf Klarinette und Schlagzeug, unter anderem Poltawa genannten Tänzen aus der Ukraine, und selbst bei Getränken und Häppchen hinterher trafen Krimsekt auf Bier und kleine Gebäckstücke auf Schwarzwälder Schinken.