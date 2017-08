Höchenschwand Musikverein Urberg richtet Bezirksmusikfest aus

Der Arbeitsbezirk V im Blasmusikverband Hochrhein hat bei seiner Bezirksversammlung die Termine für das kommende Jahr festgeklopft. Viel Lob und etwas Tadel für die Vereine.

Bernau (pic) Die Vorstände, Dirigenten und Musiker der zwölf Blasmusikvereine des Arbeitsbezirks V im Blasmusikverband Hochrhein trafen sich zur Bezirksversammlung im Kurhaus in Bernau. Neben einem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr durch den Bezirksvorsitzenden Stefan Pichler und dem Bezirksdirigenten Thomas Villinger standen die Festlegung der Konzerttermine und Bezirksmusikfeste 2017/2018 auf der Tagesordnung.

Musikalisch wurde die Versammlung vom Musikverein Bernau unter der Leitung des neuen Dirigenten Dominik Hierholzer eröffnet. Der Bezirksvorsitzende Stefan Pichler konnte als besondere Gäste den Bürgermeister der Gemeinde und Ehrenmitglied des Blasmusikverbandes Hochrhein, Rolf Schmidt, sowie den Verbandsjugendleiter Peter Frässle willkommen heißen.

In seinem Rückblick lobte der Bezirksvorsitzende das hohe Niveau der Konzerte im Arbeitsbezirk V. Ein Höhepunkt – so Stefan Pichler – sei die Ausrichtung des Bezirksmusikfestes am 17. Juli durch den Musikverein Menzenschwand gewesen. Der Verein habe dabei großen Mut bewiesen, als er das Musikfest als Openair-Veranstaltung durchgeführt habe. Zudem habe Menzenschwand auf die Verpflichtung renommierter und teurer Blasmusiken verzichtet und die Veranstaltung ausschließlich mit Blasmusiken des Bezirkes V veranstaltet. Die Veranstaltung war ein "riesen Erfolg" und eine Werbung für die Blasmusik in der Region, hob Stefan Pichler hervor. Auch der Bezirksdirigent Thomas Villinger lobte in seinem Bericht diese neue Ausrichtung des jährlichen Bezirksmusikfestes.

Verbandsjugendleiter Peter Frässle sprach in seinem Bericht die zweite zentrale Ehrungsveranstaltung des Blasmusikverbandes am 10. September in Wehr an, die für die Geehrten ansprechend veranstaltet worden sei. Kritisch sah Frässle die schwache Beteiligung am Wertungsspiel des Verbandes am 22. Oktober in der Stadthalle Tiengen. "Wir hätten uns mehr Teilnehmer am Wertungsspiel gewünscht." Frässle ermunterte auch die Mitgliedsvereine im Arbeitsbezirk V dazu, beim nächsten Mal mitzumachen.

Lobend erwähnte Frässle die Arbeit des Fördervereines des Verbandsjugendorchesters (VJO). Dieser hätte es geschafft, dass der Verband bei der 80 000 Euro teuren Island-Tournee des VJO finanziell nicht gefordert war. Er lud dazu ein, an einer offenen Probe des Verbandsjugendorchesters am 21. Januar 2017 mitzumachen. Diese Musiktruppe braucht immer Nachwuchs, sagte Frässle. Lobend sprach sich dieser über die die gute Jugendarbeit im Bezirk V aus. In diesem Zusammenhang erwähnte er, dass Carina Ebner und Grete Leyde vom Musikverein Urberg in diesem Jahr die Bedingungen für das goldene Leistungsabzeichen erfüllt haben.

Das Bezirksmusikfest im nächsten Jahr wird vom 25. bis 29. August 2017 vom Musikverein Urberg aus Anlass des 175-jährigen Bestehens ausgerichtet. Auch für 2018 gibt es mit der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern schon einen Kandidaten. Der Verein feiert dann sein 60-jähriges Bestehen.

Die Mitglieder

Am heutigen Samstag, 19. November, gibt der Musikverein Ibach/Wittenschwand sein Jahreskonzert.

Im Arbeitsbezirk V sind die Musikvereine Albtal, Amrigschwand-Tiefenhäusern, Bernau, Bernau-Außertal, Dachsberg, Häusern, Höchenschwand, Ibach-Wittenschwand, Menzenschwand, Todtmoos, Urberg und St. Blasien organisiert. Bezirksvorsitzender ist seit dem Jahre 2007 Stefan Pichler aus Höchenschwand.