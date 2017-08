Bernau Minister Peter Hauk zeigt Verständnis für Landwirte

Minister Peter Hauk wurde bei seinem Besuch in Bernau von zahlreichen Landwirten mit einigen Problemen konfrontiert. Was den Bauern auf den Nägeln brannte, lesen Sie hier.

Bernau (cr) „Ich stehe für Regionalität“, versicherte Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, bei seinem Besuch am Donnerstag in Bernau. Unter anderem stellte er sich an diesem Tag auch den Fragen und der Kritik von Landwirten aus der Region. Die Auszahlung der Fördergelder für landwirtschaftliche Betriebe, der Verlust landwirtschaftlicher Flächen durch Bebauung oder dadurch, dass Schweizer Ländereien pachten oder aufkaufen, aber auch die Definition von Regionalität, die Themen Wasserkraft oder FFH-Flächen: Der Minister wurde bei seinem Gespräch mit Landwirten in Bernau mit einer ganzen Liste von Themen und Problemen konfrontiert.

Peter Hauk äußerte Verständnis für die Schwierigkeiten der Landwirte, verwies aber auch darauf, dass er erst seit Mai diesen Jahres wieder im Amt sei (er leitete das Ministerium bereits in den Jahren 2005 bis 2010). Er gab bekannt, dass die Auszahlung der bewilligten Fördergelder nun begonnen habe, die Behörden lägen gut im Plan. Angesichts der schlechten Ertragslage in der Landwirtschaft verstehe er, dass die Landwirte auf die Zahlungen angewiesen seien, wo seine Behörde von größeren Problemen wusste, habe sie sich auch mit den Banken der Betroffenen in Verbindung gesetzt. Ausdrücklich verwies er jedoch darauf, dass die Probleme nicht bei den Landratsämtern und deren Bediensteten gelegen haben, sondern bei der Datenzentrale in Kornwestheim. Das Programm laufe immer noch nicht stabil, die Auszahlungen hätten jedoch schon fast den Stand des Vorjahres erreicht.

Die Produktivität in der Landwirtschaft, sagte Hauk, habe zugenommen, auch wenn es heute weniger Landwirte gebe. Daher habe sich auch die landwirtschaftlich genutzte Fläche nicht wesentlich verändert. Dem widersprach der Landwirt Oswald Tröndle: Die Flächen im Kreis gingen immer mehr zurück, weil sie bebaut oder von Schweizern genutzt würden. Außerdem kritisierte er, dass es bei den Beihilfen für die Bewirtschaftung der Hänge bereits nicht mehr die volle Förderung gebe, weil die Grenzen der De-minimis-Verordnung (siehe Infokasten) bereits ausgereizt sei. „Wenn man am Anfang einer europäischen Förderperiode Fehler macht, ist es schwierig, diese innerhalb der sieben Jahe auszubügeln“, stellte Hauk dazu fest und bedauerte, dass es bisher nicht gelungen sei, den zulässigen Höchstbetrag für die Förderung pro Betrieb zu erhöhen.

Zur Sorge von Regina Wassmer, die im Nebenerwerb eine Hinterwälderzucht mit Weidgang in einem Schwarzwaldhof von 1769 betreibt, nahm Hauk ebenfalls Stellung. Sie fürchtet, dass nach den Regelungen zum Schutz des Tierwohls nach einem Verbot der Anbindehaltung im Stall keinen Tierhaltung mehr in den alten Schwarzwaldhöfen möglich ist. „Wir können nicht einfach einen Laufstall bauen“, betonte sie, dafür hätten die Tiere täglich Weidegang. Zudem seien die Regelungen für größeres Vieh gemacht, Hinterwälderrinder seien viel kleiner. Der Landesminister erläutere, dass diese Regelung nicht von der EU komme, sondern aus Deutschland. Und diese müsse flexibilisiert werde. „Es geht nicht nur ums Tier- sondern auch ums Menschenwohl“, betonte er. Verbieten ohne Alternative gehe nicht.

De-Minimis-Verordnung

In der Europäischen Union sind staatliche Beihilfen grundsätzliche verboten, weil sie bestimmte Wirtschaftszweige gegenüber den Mitbewerbern bevorzugen. Dadurch könnte der freie Wettbewerb im Eu-Binnenmarkt beeinträchtigt werden. Es sind allerdings Ausnahmen von dieser Regel zugelassen, unter anderem Beihilfen, die einen bestimmten Wert innerhalb eines festgelegten Zeitraumes nicht überschreiten. So darf etwa die Summe der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor in einem Zeitraum von drei Steuerjahren 15 000 Euro nicht übersteigen. Im Bereich Landwirtschaft müssen die gewährten Beihilfen zudem mit der gemeinsamen Politik der EU für die Entwicklung des ländlichen Raums im Einklang stehen. Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (www.bmel.de)