Bernau Kühle Töne im Sommer: Die Ausstellung mit Werken von Fotograf Bernd Schumacher wird beim Thoma-Tag eröffnet

Ausstellungseröffnung beim Hans-Thoma-Tag: Fotograf Bernd Schumacher erhält den Naturenergie-Förderpreis.

Bernau (cr) Krasser könnte ein Gegensatz kaum sein: Bei strahlendem Sonnenschein inmitten sattgrüner Schwarzwaldlandschaft bekam der Fotograf Bernd Schumacher am Sonntag im Rahmen der Hans-Thoma-Tage den Naturenergie-Förderpreis verliehen. Bei der anschließenden Eröffnung seiner Ausstellung im Hans-Thoma-Museum wurde es dagegen kühl, blau und weiß. Schumacher zeigt dort Bilder, die auf dem Archipel Spitzbergen entstanden sind, faszinierende, weite Schneelandschaften.

Jochen Debus, Leiter der Kommunalbetreuung der Energiedienst AG, überreichte Schumacher den Förderpreis. Für ihn als Hobbyfotografen, so sagte er, sei es erstaunlich, an Bernd Schumachers Werk zu sehen, was im Bereich der Fotografie alles möglich sei. Von Bürgermeister Rolf Schmidt bekam Schumacher zum Preis auch noch den traditionellen Blasebalg aus Bernau überreicht.

Die Freiburger Kunsthistorikerin Brigitte von Savigny hielt anschließend die Laudatio auf den Preisträger, die die Anwesenden auf die anstehende Eröffnung der Ausstellung einstimmte. Der 1977 in Stühlingen geborene Fotograf, so von Savigny, habe eine klassische Fotografenausbildung absolviert, in der das Handwerk eine wichtige Rolle gespielt habe. Danach habe er namhafte Werbeagenturen des Fotodesigns durchlaufen. Seine Arbeite stünden in der Tradition der Reportagefotografie und des Fotojournalismus.

Als Beispiele für Arbeiten des seit 2004 selbstständig arbeitenden Fotografen nannte Brigitte von Savigny Bereiche der Industriefotografie, etwa Autobahnbrücken oder das Gotthard-Tunnelprojekt, bei dem Schumacher unter extremen Bedingungen wie Hitze, Staub und in engen Röhren fotografierte. Er sei auch schon in vielen Regionen der Erde unterwegs gewesen. Spiegelreflexkamera und Stativ verglich die Kunsthistorikerin mit der Staffelei des Malers, beides erfordere Ruhe und Konzentration. Zumal, da Schumacher nicht mit einer Digitalkamera arbeitet.

Allein die Auswahl des Materials (Filme, Filter, Objektive) erfordere eine lange Vorbereitung. „Es geht ums Ganze, nicht um Hüllen“, würdigte von Savigny die Werke des Fotografen und zitierte den Kulturreferenten des Landkreises, Jürgen Glocker, der Bernd Schumacher die Gabe zuspricht, mit Licht zu zeichnen und zu malen. Dies konnten die Besucher gleich anschließend im Hans-Thoma-Museum bei der Eröffnung der Ausstellung „Eine Linse voll Licht“ selbst sehen.

Blau und Weiß, Himmel, Schnee und Wasser sind auf den Fotografien von Spitzbergen zu sehen, immer ähnlich und doch immer vollkommen anders. Über die übrigen Veranstaltungen des Hans-Thoma-Tags werden wir noch berichten.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Eine Linse voll Licht“ von Fotograf Bernd Schumacher ist noch bis Sonntag, 16. Oktober, im Hans-Thoma-Museum in Bernau zu sehen. Sie kann mittwochs bis freitags von 10.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Samstags, sonn- und Feiertags ist das Hans-Thoma-Museum von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet.