Bernau Konzert im Kurhaus in Bernau: Zwei Kapellen bieten doppelten Genuss

Viel Applaus ernten die Musiker der Trachtenkapelle Bernau-Außertal im Kurhaus Bernau sowie die Musiker des Musikvereins Häusern.

Bernau (usp) Ein flottes, äußerst abwechslungsreiches Pfingstkonzert erlebten die Zuhörer im gut besetzten Kurhaus. Dazu hatte der Musikverein-Trachtenkapelle eingeladen, dessen Vorsitzender Alexander Schönemann insbesondere den Musikverein Häusern begrüßte, der das sehr gelungene Doppelkonzert mit gestaltete. Beide Orchester kamen nicht ohne Zugeben von der Bühne.

Beide Vereine verwöhnten mit ihren Dirigenten Stefan Strittmatter und Thomas Villinger das Publikum mit einem bunten Melodienreigen, der die Zuhörer begeisterte, die entsprechend mit großem Beifall für die Darbietungen dankten. Den ersten Konzertteil gestaltete der Musikverein Bernau-Außertal mit seinem Dirigenten Stefan Strittmatter, der mit der passenden Melodie „A little Opening“ von Thiemo Kraas den Musikabend eröffnete.

Die Ansage hatte Vorsitzender Alexander Schönemann wie gewohnt selbst übernommen. Er gab bekannt, dass sein Musikverein hauptsächlich die zum Jahreskonzert neu einstudierten anspruchsvollen Kompositionen nochmals zu Gehör bringen wird. So geisterte die "Weiße Jungfrau" in der musikalischen Geschichte „Of Castles and Legends“ von Thomas Doss auch an diesem Abend. Als einen Höhepunkt spielte der Musikverein das Prachtwerk „Atlantis“ von Alexander Reuber über die sagenumwobene Insel, die im Meer versank. Unterhaltsam und temperamentvoll musizierte der Musikverein mit einem Titel, den Alexander Schönemann erraten ließ. Nach Nennung der Stichwörter Salz und Zitrone – gemeint ist „Tequila“ vertont von Chuck Rio. Das mexikanische Nationalgetränk, gewusst hatte als Erster Häuserns Dirigent Thomas Villinger.

Mit diesem Klassiker begeisterten die Musiker das Publikum. Die Außertäler Musiker verabschiedeten sich mit dem anspruchsvollen Konzertwerk „Songs from the Catskill“ von Johan de Meij, eine Mischung von Volkliedern irischer und schottischer Auswanderer, tänzerische, lustige, festliche und auch melancholische Melodien.

Die Trachtenkapelle Häusern sorgte mit schwung- und temperametvoller Musik für beste Unterhaltung, die von ihrem Ansager Christoph Böhler außerdem bestens unterstützt wurde. In "Latin Woods" von Marko Bürki zeigte sich die Klarinettenfamilie von ihrer besten Seite. André Waignein bearbeitete die Superhits der britischen Rockband Supertramp zu einem Medley, ebenso "Take on me", ein Lied der norwegischen Popband Aha. Weiter ging es mit einem Medley mit Hits der Popgruppe Pur aus deren Album "Abenteuerland" von Hartmut Engler und Ingo Reidl, mit wunderbaren solistischen Einlagen der Saxophone.

Unter Mitwirkung des klatschenden Publikums kamen die Evergreens und Country-Songs "King of the Road" von Roger Miller unten im Saal bei den Zuhörern bestens an, die zudem den drei Posaunen-Solisten kräftig für ihren erstklassigen Auftritt applaudierten. Die Trachtenkapelle Häusern verabschiedete sich mit dem 1809er Marsch von Martin Brugger, dessen Text „Tirol dir bleib ich ewig treu“ von einem Sänger vorgetragen wurde.

Wie nicht anders zu erwarten, trat der Gesamtchor mit beinahe hundert Musikerinnen und Musikern auf die Bühne. Von beiden Dirigenten abwechselnd dirigiert, spielten sie die Märsche "Fesche Jugend" und „Wir grüßen mit Musik“. Belohnt wurden sie mit riesigem Beifall für alle Darbietungen bei diesem Pfingstkonzert.