Bernau Im internationalen Winter-Wettkampf

Sportstudent Björn Leber aus Bernau nimmt an den Olympischen Winterspielen in Kasachstan teil. Seit 2000 Mitglied der Skizunft.

Bernau (sub) Björn Leber (19) aus Bernau ist einer von 29 Studierenden aus der Bundesrepublik, die derzeit bei der 28. Winter-Olympiade in Almaty, der größten Stadt Kasachstans, um Titel und Pokale kämpfen. Der junge Mann studiert nach dem Abitur am Kolleg St. Blasien nun seit September Sportwissenschaften an der Universität Konstanz. Er wurde vom Vorstand des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes zur Teilnahme an der Winter-Universiade nominiert. Mit Vanessa Frey, ebenfalls von der Uni Konstanz, vertritt er die deutschen Teilnehmer im Skicross. Eigentlich kennt man Björn hier nur als exzellenten Alpin-Skifahrer, der seit 2000 Mitglied der Ski-Zunft Bernau ist und mit dem alpinen Skisport begonnen hat. Er war zunächst im Bezirkskader und wechselte dann in den SVS-Kader für Schüler und Jugendliche und danach in die Deutsche-Studierenden Nationalmannschaft Alpin und Skicross. Auf alpinem Sektor kann er beachtliche Erfolge aufweisen. 2015 wurde er U18-Slalom-Meister im Skiverband Schwarzwald, 2016 schaffte er Platz zwei im Slalom der Deutschen Hochschulmeisterschaften und ebenfalls Platz zwei in der U21-Klasse im Riesenslalom bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften.

Auf Vorschlag seines Kadertrainers ist er im September nach einem Sichtungskurs zum Skicross gewechselt. Nun ist er mit weiteren 28 Athleten der Deutschen Studierenden Nationalmannschaft in Almaty. Diese werden in sieben der zwölf möglichen Sportarten um Top-Platzierungen kämpfen.

Insgesamt werden knapp 3000 Teilnehmende aus über 50 Nationen erwartet. Die Universiade wird mit allen Sportarten auf Eurosport 1 im Fernsehen übertragen.