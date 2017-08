Bernau Handwerk und Markttreiben: 30. Auflage der Holzschneflertage in Bernau

Bei den Holzschneflertagen in Bernau am 20. und 21. August stehen Schwarzwälder Spezialitäten im Mittelpunkt.

Die Gemeinde lädt in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Südschwarzwald am Wochenende (20./21. August) zum Naturparkmarkt auf dem Areal zwischen Heimatmuseum Resenhof und Forum „erlebnis:holz“ ein. Damit verbunden sind die traditionellen Holzschneflertage.

Beide Veranstaltungen können in diesem Jahr zudem ein Jubiläum feiern: der Naturparkmarkt findet zum zehnten Mal in Bernau statt und die Holzschneflertage werden gar schon zum 30. Mal durchgeführt. Am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr wird den Besuchern altes Handwerk, Musik und Unterhaltung sowie ein buntes Markttreiben mit Schwarzwälder Spezialitäten geboten.

Rund um den Resenhof werden an mehr als 20 Marktständen regionale Produkte direkt vom Erzeuger angeboten: Schwarzwälder Schinken, Speck und Wurst, Käse vom Hotzenwald, Edelbrände vom Hochrhein, verschiedene Brotsorten aus dem Kinzigtal, Obst, Gemüse und Bergkräuter, Imkereiprodukte und Selbstgemachtes wie Seifen, Dinkelkissen, Weißwäsche mit Spitzen, Nützliches aus Holz und Gestricktem sowie die wunderbaren Marmeladen vom Frauenverein.

Am Stand vom Naturpark Südschwarzwald gibt es ein besonderes Projekt: Die Frage lautet: Wie könnte es denn in unserer Region im Jahr 2025 aussehen? Wer eine Idee hat, kann sich mit verschiedenen Requisiten fotografieren lassen und seine Anregungen dem Naturpark auf Postkarten mitgeben. Das Projekt gehört zum Projekt des neuen Naturparkplanes für den Südschwarzwald. Der Energiedienst AG ist am Sonntag mit dem Natur-Energie Mobil vor Ort und bietet einen neuen Infoservice an.

Parallel zum Markt finden im Resenhof die Holzschneflertage statt. In verschiedenen Stuben wird teilweise schon längst ausgestorbenes Handwerk lebendig, zuschauen kann man dem Schindelmacher, dem Kübler, dem Mausefallenmacher, der Bürstenmacherin und dem Korbflechter. In der Stube wird gestrickt und gesponnen, Stroh geflochten und mit Goldfäden gestickt, auch der Uhrenschildmalerei kann zugesehen werden. Vor dem alten Schwarzwaldhof sind die Zimmerleute tätig, beim Balken behauen und Düchel bohren. Im benachbarten Forum präsentiert sich reizvoll zum alten Handwerk eine Ausstellung der heutigen Bernauer Kunsthandwerker. Die Kinder können an beiden Tagen nachmittgs Filzen Speckstein schnitzen und Kräutersalz herstellen. Im Festzelt wirten die Naturpark-Wirte mit Mittagsgerichten, die Narrenzunft bietet Spezialitäten an und der Museumsverein erfreut wieder mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen und Torten. Für musikalische Unterhaltung sorgen am Samstag die „Schwenninger Neckarbuam“ im Festzelt von 13 bis 15 Uhr und von 16 bis 17 Uhr, am Sonntagmittag und am Nachmittag die „Hoh‘wald Musig“ und mehrmals lassen die Alphornbläser ihre langen Instrumente erklingen.