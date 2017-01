Bernau Häsabstauben auf dem Rathausplatz

Narrenzunft Bernauer Schniidesel gibt das Motto bekannt. „Isch de Kassierer it so gizig, wird die Fasnet doch no witzig“.

Bernau (sbu) Für die alemannische Fastnacht beginnt traditionsgemäß nach Dreikönig die fünfte Jahreszeit. So auch für die Bernauer Narrenzunft „Der Schniidesel“. Die Hästräger und einige Kinder des Narrensamens trafen sich mit dem neuen Zunftmeister Simon I. zum Häsabstauben auf dem Rathausplatz. Dort hatte die Zunft zwei Pfähle aufgestellt – 20 Namensschilder mit Entfernungsangaben zeigten in die Richtung der jeweiligen Wohnhäuser im weiten Bernauer Tal.

Wenn vom großen Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz die Beleuchtung entfernt und die unteren Äste abgesägt sind, werden die Schilder am „Narrensamen-Baum“ angebracht. Der eigentliche Narrenbaum wird dann am Schmutzige Dunnstig vor dem Kurhaus aufgestellt. Nach einer Stärkung im Kurhaus zogen die Hästräger in zwei Gruppen in die Gasthäuser, um natürlich in Alemannisch die Fastnacht auszurufen. Das ging so: "Noch gutem alemannischen Brauch, got a Dreikönig de Christbaum uff in Rauch. Do holt dann de Narr sin Häs us em Schrank und legt sich aa, wie ma en kennt im ganze Land. Denn dann ische wieder do üse heilige Zit und ma cha mal vergesse d’Sorg un es brudelig si. Do nümmt ma sich un andere mol it ganz so wichtig un got ein go lade und het Freud, aber richtig. Des isch dann die Zit, wos schallet Narri un Narro – dann wisse ner all ‚D’ Fasnet isch go ball do." Da noch einige Urlauber im Tal weilen und wahrscheinlich den Text nicht ganz verstanden haben, folgte bei Bedarf eine Übersetzung ins Hochdeutsche: "Nach gutem alemannischem Brauch, geht an Dreikönig der Christbaum auf in Rauch. Da holt dann der Narr sein Häs aus dem Schrank und gewandet sich so, wie man ihn kennt im ganzen Land.

Denn dann ist sie wieder da, ’unsre heilige Zeit‘, in der man abwirft Trübsinn und Traurigkeit. In der man sich und andere mal nicht nimmt so wichtig und auf den Putz haut, und das einmal richtig. Das ist sie Zeit, in der es schallt Narri und Narro, damit alle wissen: Jetzt ist die Fastnacht wieder nah."

Nach dem Raumschaftszunftabend am Samstag, 14. Januar, im Kurhaus nehmen die Bernauer Narren an verschiedenen Umzügen teil und rüsten sich für den Schmutzige Dunnstig am 23. Februar mit Erstürmen von Kindergarten und Schule, dem Kinderumzug und dem Kindernachmittag und dem Erstellen des Narrenbaumes, Jugenddisco, Fackelabfahrtslauf und Hemdglunki im Moorloch. Der Gildenabend findet am 25. Februar ist im Kurhaus statt, am 26. Februar folgt die Narrenmesse in der Pfarrkirche.

Die Fastnacht endet mit der Hexenverbrennung (Gugge-Dubel) am 28. Februar und mit der Motzersitzung am 1. März. Das Fastnachtsmotto lautet: "Isch de Kassierer it so gizig, wird die Fasnet doch no witzig."