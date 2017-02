Bernau Erstes Schwarzwälder Schneeskulpturenfestival in Bernau

Prämierung der Kunstwerke am Sonntag. Künstler kommen auch aus Frankreich, Italien und Schweden

Bernau (sb) Kräftige Stöße treffen die sechs Eisblöcke in der „Open-Air-Galerie“: Mit unterschiedlichen Werkzeugen haben die Künstlerteams am Donnerstagnachmittag mit ihrer Arbeit beim ersten Schwarzwälder Schneeskulpturenfestival begonnen. Am Sonntag sollen die Kunstwerke fertig sein. Sehr erfreulich fand es Tourismuschef Werner Baur, dass am Donnerstagnachmittag viele Neugierige auf das Areal im Skigebiet Köpfle/Spitzenberg gekommen waren, um den Künstlern einen schönen Empfang zu bieten.

Bürgermeister Rolf Schmidt begrüßte die Teilnehmer, die jeweils als Duo in den kommenden Tagen ihre Entwürfe umsetzen werden. Kalt war’s bei der Eröffnungsfeier, doch nachdem Werner Baur per Losentscheid die Eisblöcke zugeteilt hatte, werden die Schneebildhauer nicht mehr gefröstelt haben.

Die harte Arbeit fing an: Christine Chilcott und ihr Vater Karl nahmen gleich die Wasserwaage und Kellen zur Hand, um die Markierungen für geplante Schnitte zu setzen. Mit Hilfe einer Seilsäge machten sie sich ans Werk, um den riesigen Schneeblock auf das benötigte länge zu bringen. „Am Abend werden sie wissen, was sie getan haben“, stellte Bürgermeister Schmidt bewundernd fest. Das Tochter-Vater-Team war erst vor wenigen Stunden nach einer langen Anfahrt aus Schweden im Bernauer Hochtal angekommen. Für sie sei es der erste Aufenthalt im Schwarzwald, sagte Christine Chilcott – in vielen Ländern hat die Fotografin zusammen mit ihrem Vater bereits Kunstwerke aus Schnee geschaffen.

Eine Besonderheit ist die Teilnahme am ersten Schwarzwälder Schneeskulpturenfestival für Simon Stiegeler aus Grafenhausen. Er tritt zusammen mit Pascal Wirth aus Frankreich an. Vor vielen Jahren hatten sie gemeinsam die Bildhauerschule in Österreich besucht, wo sie auch sehr gut befreundet gewesen seien. Beide hätten in den Jahren danach einige Male unabhängig voneinander Schneeskulpturen gestaltet, sich dann aber jeweils auf andere Arbeitsschwerpunkte konzentriert. Nach der Anfrage von Ralf Rosa, ob er teilnehmen wolle, sei das für ihn nur in Zusammenarbeit mit Pascal Wirth in Frage gekommen. Per Telefon und E-Mail war dann in der Folgezeit der Entwurf entstanden – in Bernau kamen sie nun nach 15 Jahren erstmals wieder zusammen.

Die Künstler aus Deutschland, Frankreich, Italien und Schweden machten sich mit Schabern, Handsägen, Schaufeln, Spachteln und verschiedenen anderen Werkzeugen an die harte Arbeit. Zunächst ging es darum, große Stücke aus dem kompakten Schneeblick zu brechen, um die grobe Form herzustellen.

Zur Eröffnung musizierte eine Alphornbläsergruppe, im Festzelt gab es Glühwein, andere Getränke und Speisen sowie gebrannte Mandeln und Nüsse. Die Zuschauer werden dann auch heute und am Sonntag erleben, wie die Arbeit immer genauer und feiner wird, sagte Werner Baur.

