Bernau Erinnerungen an Touren in Südtirol

Pater Adelbert Schaller berichtet beim Kulturtag der Südtiroler in Bernau über seine Wanderungen.

Bernau (sub) Es ist zu einer Tradition geworden, dass der Verein der Südtiroler in Südbaden immer im Frühjahr zu einem Kulturtag nach Bernau einlädt. Daran nehmen außer den Heimatfernen auch gerne die Freunde Südtirols aus dem Schwarzwald teil. So fanden sich am Sonntag mehr als 60 Besucher im ehemaligen Remscheider Schullandheim in Bernau-Kaiserhaus ein. Der Vorsitzende Heinrich Sanin freute sich nicht nur über die zahlreichen Südtiroler, sondern ebenfalls über die vielen Besucher aus Bernau und Menzenschwand. Sein besonderer Gruß galt Pater Adelbert Schaller, dem ehemaligen langjährigen Seelsorger in Menzenschwand, der wiederum aus dem saarländischen St. Wendel angereist war, um über den zweiten Teil seiner Bergwanderungen in Südtirol mit Dias zu berichten. Auch mit 90 Jahren konnte er zu den Bildern lebhaft über viele Einzelheiten erzählen, über seine Bergkameraden, die Bergführer, über schwierige Anstiege ebenso wie über gesellige Abenden in den Berghütten. Eine von ihnen sei allerdings wegen Familienkrach geschlossen gewesen, worauf eine Mitteilung an der Tür hingewiesen habe. Die Gäste erlebten Wanderungen in den Sextener Dolomiten über den Kreuzsteinpass, wo noch zahlreiche Relikte der unerbittlichen Kämpfe aus dem 1. Weltkrieg vorhanden sind, wie Schützengräben und Gefechtsstände. Pater Schaller zeigte die Drei Zinnen mit der Drei-Zinnen-Hütte, in der auch die Bernauer auf einer Bergtour bei den Südtirol-Wanderwochen mit dem Harten Kern eingekehrt waren. Seine Hochgebirgstouren führten auf den Kreuzkogel im Gadertal und in die Ampezzaner Dolomiten bei Cortina d’Ampezzo mit einem Abstecher in die Zillertaler Alpen. Die Gäste belohnen seinen Dia-Vortrag mit anhaltendem Applaus, bevor sie sich mit Südtiroler Spezialitäten stärkten.

Am 11. Juni laden die Südtiroler in Südbaden zum Wettmähen ein, das in diesem Jahr mit einem Traktortreffen verbunden ist, und am 23. September feiern sie ihr 40-jähriges Vereinsbestehen.