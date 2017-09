Bernau Eine Diskussion um Wasserkraftwerke lockt knapp 100 Interessenten an

Eine Diskussion um Wasserkraftwerke lockt knapp 100 Interessenten an

Politiker diskutieren mit der Interessengemeinschaft Kleine Wasserkraft im Südschwarzwald über erneuerbare Energien. Bürger schildern Probleme bei Genehmigungen.

Zum Thema „Kleine Wasserkraft“ und den damit verbundenen Hürden hatte Thomas Bächle als Betreiber von Klein-Wasserkraftanlagen und Sprecher der Interessengemeinschaft Kleine Wasserkraft im Südschwarzwald nach Bernau-Oberlehen eingeladen. Annähernd 100 Interessierte kamen, um mit Bundestagskandidaten und Fachkräften zu diskutieren.

Zu Wort kamen die Bundestagskandidaten Felix Schreiner (CDU) und Daniel Poznanski (FDP) sowie Alexander Guhl (SPD), Bad Säckinger Bürgermeister als Vertreter der Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter, und für die Grünen Energiefachmann Martin Lohrmann. Richard Eschbach stellte die IG vor. Er bezeichnete die Wasserkraft als eine alte, erprobte und ausgereifte Energiequelle mit großer Bedeutung als umweltverträglicher Energieerzeuger. Die Referenten fragte er, wie sie Klein-Wasserkraft bei Behörden aktiv unterstützen können.

Schreiner bezeichnete die Wasserkraft und die Klein-Wasserkraftanlagen als großes Potenzial im Landkreis. Jahrhundertelang habe es solche Anlagen gegeben, von denen einige noch in Betrieb seien. Das Waldshuter Modell mit Erhebung der Wasserkraftanlagen und deren Beurteilung sei beispielhaft im Land. Als Fürsprecher würde er konkrete Vorhaben unterstützen und wünschte sich ein besseres Miteinander bei Genehmigungen.

Poznanski merkte an, dass er sich als Geschäftsführer des Kollegs St. Blasien mit erneuerbaren Energien in Form der Wärmegewinnung mit Holzhackschnitzeln befasse. Für ihn solle die Wasserkraft im Südschwarzwald weiterhin eine große Rolle spielen, vor allem müsse die Klein-Wasserkraft weiterhin Unterstützung erfahren als Förderung der kleinen und mittelständischen Unternehmen. So sollten Genehmigungsverfahren unbürokratischer und schneller vonstattengehen.

Guhl sagte, dass sein Schwerpunkt derzeit die Gesundheitsversorgung sei und dankte den Klein-Wasserkraftwerk-Betreibern für deren Engagement, da sie einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisteten. Das Ziel seien 100 Prozent erneuerbare Energie. Bei der Bearbeitung von Anträgen für Klein-Wasserkraftanlagen müsse es eine schnelle, einfache Genehmigung geben mit fehlerfreien Entscheidungen.

Lohrmann gab fachspezifische Erläuterungen zur Energie. Er erwähnte, dass bei Klein-Wasserkraftwerken die politische Ebene eine große Rolle spiele. Deutschland sei kein Musterknabe, mit seinen Immissionen liege es über dem Durchschnitt in Europa. Baden-Württemberg nehme eine Sonderstellung ein mit zehn Prozent Wasserkraft, zehn Prozent Biomasse, 20 Prozent Erdwärme und Sonnenenergie. Das Land solle ein Gesamtkonzept erstellen.

Den Referaten schloss sich eine Diskussion an. Angesprochen wurde die Kontroverse wegen der Verbrennungsmotoren, die künftig nicht voll zu ersetzen seien, so die Referenten, weil Elektromotoren nicht leistungsfähig genug seien. Außerdem steige dadurch der Stromverbrauch, weshalb eine andere Technik in Erwägung gezogen werden müsse. Ein Teilnehmer sagte, dass er seit neun Jahren auf die Genehmigung für eine Wasserkraftanlage warte, die vom Fischereiverband infrage gestellt wurde. Dies sei ein Skandal, sagte er unter Beifall.

Kritisiert wurde, dass BUND und Nabu eine zu große Macht hätten. Thomas Bächle bemängelte, dass fast bei jedem Antrag ein Einspruch der Verbände käme und dass es eine Landesförderung erst ab 100 Kilovolt gebe, obwohl die meisten Betriebe darunter lägen. Er regte die Einführung eines Energiebeauftragten an. Ebenso gebe es immer Probleme mit der Fischerei und den Fischtreppen. Aus dem Publikum wollte man wissen, wie die Parteien dazu stehen. Auf dem Podium war man sich einig: Abschaffung unnötiger Verordnungen und Gesetze. Schreiner gab bekannt, dass die Einführung eines Energiebeauftragten vorgesehen sei.