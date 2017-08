Bernau Ein voller Erfolg: Holzschneflertage und Naturparkmarkt

Holzschneflertage und Naturparkmarkt locken in diesem Jahr noch mehr Besucher aus dem weiten Umkreis nach Bernau.

Einen wunderschönen und sehr erfolgreichen Naturparkmarkt in Verbindung mit den Holzschneflertagen erlebten die Besucher am Wochenende in Bernau. Im Vergleich zu den Vorjahren kamen mehr Gäste. Einen bisher noch nicht dagewesenen Besucherandrang hatte es bereits am Samstag gegeben – am Sonntag kamen dann sogar noch mehr Menschen. Begünstigt durch das schöne, sonnige Spätsommerwetter zog die Veranstaltung neben der einheimischen Bevölkerung unzählige Gäste aus dem nahen und weiten Umkreis, dazu viele Urlauber und Schweizer zum bunten Marktreiben zwischen Resenhof und Forum an.

Mindestens tausend Besucher, so schätzten es die Verantwortlichen, waren allein am Sonntag nach Bernau gekommen. Zeugnis davon gaben letztlich auch die sehr langen Schlangen parkender Autos an den Straßen im Ortsteil Oberlehen. An den Ständen und im Festzelt drängten sich mitunter die vielen Besucher, ein Durchkommen war manchmal kaum möglich. Die Marktbetreiber und Helfer an den Essensständen waren begeistert. Dennoch herrschte an beiden Tagen eine fröhliche Stimmung, man freute sich, Bekannte aus den Nachbarorten zu treffen oder darüber, einen freien Platz fürs Mittagessen oder Kaffeetrinken gefunden zu haben. Das Angebot an regionalen Produkten für den Gaumen, dazu viel Selbstgemachtes wie Seifen aus Esels- und Kuhmilch, Kirschkern- und Dinkelkissen, wunderschöne Weißwäsche mit Spitze, Schmuck und Nützliches aus Holz und Wolle, dazu auch winterharte Stauden und Blumen aus Bernauer Zucht, war riesig. Gut angenommen wurde auch das Eis vom Bauernhof. Begehrenswerte Gegenstände aus Holz oder Keramik lockten zur Ausstellung „‚Bernauer Handwerk“‘ ins Forum, wo auch ein Glasbläser seine Kunstwerke anbot. Große Beachtung fanden auch die Infostände von Schwarzwaldverein und Naturpark.

Die Besucher wurden dort aufgerufen, Zukunftsvisionen zum Naturpark-Plan 2025 aufzuzeigen. Die handwerklichen Darbietungen im Resenhof, der sich an diesem Wochenende als „lebendiges Museum“ präsentierte, in dem altes Handwerk erwachte, waren stets umlagert, so der Schindelmacher, der Mausefallenhersteller, die Bürstenmacherin, die Strohflechterin, der Schnefler, die Strohschuhherstellerin, die Goldfadenstickerei, Spinnen und Stricken sowie vor dem Resenhof die Zimmerleute beim Düchelbohren. Musikalische Darbietungen rundeten auch am Sonntag das bunte Markttreiben ab. Dazu beigetragen hat das Bernauer Gesangsduo „Heidi und Erika“ und die „Hoh’wald Musig“. Jubiläum feierten die Alphornbläser, die bei ihren Auftritten ständig umlagert waren. Seit nunmehr zehn Jahren gibt es den Naturparkmarkt in Bernau und ebenfalls seit zehn Jahren lassen die Alphornbläser dabei ihre langen Instrumente erklingen. Die Naturparkwirte („Schwarzwaldhaus“ und „Bergblick“) sowie die Narrenzunft brutzelten, schöpften und servierten ihre Spezialitäten, bis die Töpfe und Pfannen leer waren. Sehr begehrt waren die fast hundert selbstgebackenen Kuchen und Torten des Museumsvereins.