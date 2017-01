Bernau Die Piste Spitzberglift lädt zur Abfahrt ein

Das Skilaufen am Spitzberglift ist täglich von 9 bis 17 Uhr möglich. Forstwirt Timo Burgert überwacht nachts die Schneeerzeuger und verteilt morgens den Schnee auf der Piste.

Bernau – Die Piste am Spitzenberglift in Bernau ist seit dem gestrigen Mittwoch, 4. Januar, bis zur Bergstation bestens präpariert, auf der das Skifahren großen Spaß macht, wie Skisportler berichteten. Denen steht eine Piste mit 400 Metern Länge und einer Breite von 30 Metern täglich von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung.

Möglich ist das Skivergnügen dank fünf Schneeerzeugern und einer Schneelanze, die seit dem 19. Dezember nunmehr zwölf Nächte lang in Betrieb sind. Sie haben bisher 5000 Kubikmeter Schnee erzeugt mit einer Schneehöhe von 20 bis 30 Zentimetern. Vier dieser Geräte und die Lanze gehören der Gemeinde. Der fünfte Erzeuger wird vom Sporthaus Thoma zur Verfügung gestellt, nachdem das großräumige Gelände für den Skikindergarten fertig und bestens präpariert ist. Hier üben derzeit Kinder in bis zu sechs Kursen der Skischule Bernau die ersten Kurven auf den Brettern.

Während der Liftbetriebszeiten wird tagsüber allerdings nicht geschneit, um den Skibetrieb nicht zu behindern, obwohl es derzeit temperaturmäßig eigentlich möglich wäre. Die Gerätschaften sind dafür von 17 Uhr ab die gesamte Nacht durchgehend in Betrieb. Verantwortlich hierfür ist Gemeindemitarbeiter Timo Burgert. Der 21-jährige Forstwirt verbringt die Nächte derzeit in der Talstation des Liftes und überwacht und kontrolliert die Schneeerzeuger. Durch die Scheinwerfer an den Geräten kann er die Windrichtungen und den Schneeauswurf gut beobachten, die nach seiner Aussage am Spitzenberg ständig wechseln.

In der Nacht zum Mittwoch hatte er große Probleme durch starke, ständig wechselnde Winde, berichtete er. Dann muss er sich auf den Weg nach oben in Richtung Bergstation machen, um die Erzeuger umzustellen. Manchmal steigt er zu Fuß mit Stirnlampe hinauf, sonst bewegt er den Radlader oder die kleine Walze. Wenn die Maschinen morgens abgestellt werden, müssen tagsüber die Wasserschläuche entleert werden, abends muss Burgert dann die Wasserhähne wieder aufdrehen, dann die Maschinen zehn Minuten aufheizen, bevor diese zu arbeiten beginnen, wobei dieser Vorgang temperaturabhängig sei, erklärt er. Die festen Leitungen liegen frostgesichert in einer Tiefe von 1,20 Meter.

Nach dem morgendlichen Abschalten der Erzeuger und einer bestimmten Karrenzzeit, tauscht Timo Burgert die Talstation mit der Pistenwalze, um den Schnee zu verteilen und die Abfahrten für die Wintersportler zu präparieren. Der junge Forstwirt versieht diese Arbeit im zweiten Jahr. Angeleitet und gelernt hat er diese verantwortungsvolle Tätigkeit bei Hans-Peter Maier, der zwölf Jahre lang die Erzeuger bedient und die Pisten gewalzt hat. Auf die Frage, ob ihm die Nächte nicht mitunter einsam oder langweilig werden, lachte er und erwiderte, dass er öfter Besuch von Bürgern bekäme, die sich für seine Arbeit interessieren und langweilig werde es ihm nie, fügte er an.

Spitzberglift

Für Kinder gibt es beim Spitzenberg den „Zauberteppich“, das ist ein Förderband der Skischule Bernau. Derzeit ist der Lift täglich von 9 bis 17 Uhr in Betrieb. Informationen zur aktuellen Lage gibt es beim Schneetelefon unter der Telefonnummer 07675/16 00 32 und 07675/92 96 35.