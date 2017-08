Bernau Die Festorganisatoren in Bernau möchten eine Auffrischung für den Hans-Thoma-Tag

Der Hans-Thoma-Tag in Bernau soll attraktiver und schwungvoller werden, vor allem auch für einheimische Besucher. Das Festzelt soll umgestaltet werden, der Maler Hans Thoma soll mehr im Fokus stehen.

Bernau – Die Gemeinde Bernau feiert in diesem Jahr den 68. Hans-Thoma-Tag, das von 13. bis 15. August stattfindet. Seit 1949 wird dieses traditionelle Fest zu Ehren des großen deutschen Malers Hans Thoma in seinem Heimatort gefeiert. Er zählte Anfang des vorigen Jahrhunderts zu den angesehensten Malern Deutschlands, man nannte ihn den Lieblingsmaler der Deutschen. Das Hans-Thoma-Fest ist eines der größten und ältesten alemannischen Heimatfeste im südlichen Schwarzwald und vereint wie kaum ein anderes Kunst, Kultur, Tradition und Folklore, Brauchtum und Heimatverbundenheit in harmonischem Miteinander.

Dieses große Spektrum spiegelt sich in den verschiedenen und vielfältigen Veranstaltungen wieder, in diesem Jahr bei der Verleihung des elften Natur-Energie-Förderpreises im Kurpark mit anschließender Ausstellungseröffnung des Preisträgers im Hans-Thoma-Kunstmuseum und wie alljährlich bei den folkloristischen Darbietungen beim Festumzug und anschließend im Festzelt an der Talstation des Spitzenberglifts. Viele Bernauer sind selbst am Programm beteiligt als Musiker, Trachtentänzer, als Sänger und Akteure beim Umzug und Festnachmittag oder bei den verschiedenen Ständen im Festzelt.