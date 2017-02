Bernau Das sind die Sieger des Kreisjugenskitages

Beim Kreisjugendskitag des Landkreises in Bernau haben 197 Mädchen und Jungen aus 25 Schulen mitgemacht. Die drei Besten jeder Altersklasse wurden mit einer Urkunde und einer Medaille geehrt.

Bernau – Bei sonnigem Winterwetter und angenehmen Temperaturen fand zum 44. Mal der alpine Teil des Kreisjugendskitages im Bernauer Skigebiet am Spitzenberg statt. Ausrichter ist die Abteilung Jugend, Bildung und Prävention beim Landratsamt Waldshut, die Organisation vor Ort hatte wieder die Ski-Zunft Bernau mit ihrem Vorsitzenden Hubert Baur übernommen.

Am Start waren 197 Schüler aus 25 Schulen des Landkreises. Für die Grund- und weiterführenden Schulen hatten die Experten von der Ski-Zunft am Spitzenberglift zwei verschieden lange Strecken für den Riesenslalom ausgesteckt. Für die Teilnehmer der weiterführenden Schulen war der Start zur Verlängerung der Strecke in die Waldschneise verlegt worden. Zu bewältigen waren zwei Durchgänge, von denen der bessere in die Wertung kam.

Dank der guten und schnellen Pistenverhältnisse und keiner großen Pause zwischen den beiden Durchgängen konnten die Rennen zügig ablaufen. Neben vielen Helfern von der Ski-Zunft war auch die Bernauer Bergwacht im Einsatz, die bei einem kleinen Unfall in Aktion treten musste, der aber nichts mit dem Rennen zu tun hatte. Nach den Rennen fand die Siegerehrung im prall gefüllten Kurhaus statt, das erst einmal mit der traditionsreichen Nudelparty begann. Um die Wartezeit bis zur Verkündigung der Ergebnisse zu überbrücken, traten die witzig-lustigen Kakerlakis in Aktion, die Stammgäste beim Kreisjugendskitag sind, und die Anwesenden wiederum begeisterten.

Die Siegehrung übernahmen Hartwig Günther, Bürgermeister Rolf Schmidt und der Sozialdezernentin Sabine Schimkat in Vertretung von Landrat Martin Kistler. Hartwig Günther verkündete, dass er nach nunmehr 38 Jahren das letzte Mal die Sieger küren wird, wobei er immer von Peter Blumauer unterstützt worden war. Er dankte anfangs dem lieben Gott für den wunderschönen Wintertag bei besten Verhältnissen und weitete den Dank aus an Gudrun Groß vom Landratsamt, bei der seit 16 Jahren alle Fäden des Kreisjugendskitages zusammenlaufen. Sein Dank galt ebenfalls Bürgermeister Rolf Schmidt für das kostenlose Liften der Teilnehmer und für sein immer offenes Ohr für die Ski-Zunft, der ebenfalls mit ihrem Vorsitzenden Hubert Baur und allen Helfern für die perfekte Organisation gedankt wurde.

Hubert Baur lobte diesen "perfekten Sport-Festtag", zu dem vor allem die vielen Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis beigetragen hätten. Er zeigte sich über den reibungslosen Verlauf sehr zufrieden. Grüße vom Landrat überbrachte Sozialdezernentin Sabine Schimkat, die wissen ließ, dass sein Herz für die Schwarzwälder Traditionen schlage, so auch für den traditionellen Kreisskitag, den der Kreis finanziell unterstütze. Auch sie dankte der Ski-Zunft, der Bergwacht, der Gemeinde Bernau mit ihrem Bürgermeister, dem Kurhausteam und allen ehrenamtlichen Helfern für die Streckenpräparierung und die Auswertung.

Den Eltern, Betreuern und Lehrkräften galt ein Dank des Bürgermeisters Rolf Schmidt, der schon mal Glückwünsche an alle Sieger aussprach. Die Spannung stieg, als Hartwig Günther alle Teilnehmer mit ihrer Platzierung verlas, von denen die ersten fünf jeder Klasse auf die Bühne durften, um die Urkunden entgegenzunehmen, die auch alle anderen später bekommen werden.

Medaillen und Geschenke

Die drei Besten der Grundschüler und der Schüler von den weiterführenden Schulen wurden mit Medaillen und Geschenken geehrt. Die in Bernau geschnitzten Wanderpokale überreichte Bürgermeister Rolf Schmidt den vier besten Schulmannschaften des Kreisjugendskitages.