Bernau Das macht die Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis

Die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter hat die Versorgungsassistentin Christine Behringer auf ihren Hausbesuche begleitet. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das Hausärzte im Ländlichen Raum unterstützen soll.

Bernau – Für die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter wurde es etwas eng: Zusammen mit den AOK-Geschäftsführern Uwe Schreiber und Uwe Daltoe setzte sie sich zu Versorgungsassistentin Christine Behringer von der Hausarztpraxis Dr. Bork aus Bernau ins "Verah-Mobil" mit Fahrtziel Todtmoos, schreibt die AOK Hochrhein Bodensee in einer Pressemitteilung.

Verah steht für „Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis“, eine speziell ausgebildete Mitarbeiterin, die den Hausärzten einen Großteil der Hausbesuche abnimmt. „Der Schwarzwald ist landschaftlich sehr schön, und die Luft ist sehr gut“, sagt die Bundestagsabgeordnete. „Aber für die Haus- und Fachärzte und insbesondere für die Versorgung der Patienten auf dem Land wird sie immer dünner.“ Landärzte hätten es kurz vor ihrem Ruhestand immer schwerer, einen Nachfolger zu finden. Zu sehr schrecken Arbeitsbelastung und weite Wege, zu sehr locken infrastrukturelle Vorteile der Ballungszentren bei der Wahl des Standorts für eine Niederlassung.

Das Praxiszentrum Bernau hat in den Augen von Rita Schwarzelühr-Sutter deshalb Vorbildcharakter: „Die Praxis Dr. Bork deckt mit ihrem Team ein breites Spektrum ärztlicher Leistungen ab. Die engagierte Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis (Verah) Christine Behringer ist mit dem ihr zur Verfügung gestellten Verah-Mobil eine wichtige Stütze für die ambulante Patientenversorgung im Hochschwarzwald. Ihr kompetenter und einfühlsamer Umgang mit dem während des Hausbesuchs aufgesuchten Patienten haben mich sehr beeindruckt“, so Rita Schwarzelühr-Sutter.

„Die Verah übernimmt bei uns den Großteil der zeitaufwändigen Hausbesuche und vor Ort dann auch alle niederschwelligen ärztlichen Leistungen wie Verbandswechsel, die Überprüfung der Medikamenteneinnahme“, beschreibt Malika Lakhal, Hausärztin in der Bernauer Praxis, die Vorteile. Möglich macht das eine Zusatzqualifikation über den Hausärzteverband, an der auch Christine Behringer teilgenommen hat. „Wir können uns so mehr auf unsere wesentlichen Aufgaben in der Praxis konzentrieren. Und wenn die Verah bei einem Hausbesuch besondere medizinische Indikation feststellt, nimmt sie unmittelbar Kontakt mit dem Ärzteteam auf. Gemeinsam legen wir dann die nächsten Schritte der Versorgung fest“, führt die Landärztin weiter aus.

Dass die AOK Baden-Württemberg mit dem Hausärztevertrag (HZV) ein funktionierendes Versorgungsmodell auf Beine gestellt hat, findet die Abgeordnete: „In der Praxis Bernau sehe ich viele Anhaltspunkte, die zu einer Lösung auch auf bundesweite Sicht beitragen können.“ Dass der HZV einen weiteren Mosaikstein zur besseren Absicherung für Landärzte darstellt, macht AOK-Geschäftsführer Uwe Schreiber deutlich: In der Hausarztzentrierten Versorgung rechne der Arzt nicht mehr mit der Kassenärztlichen Vereinigung, sondern direkt mit der Krankenkasse ab. Das gehe schneller und die Vergütungssätze lägen höher.