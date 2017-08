Bernau Das Thema Sitzen und der Stuhl stehem im Mittelpunkt einer Ausstellung in Bernau

Der Stuhl ist Thema einer Ausstellung im Werkraum Riggenbach. Drei Künstler stellen ihre Werke aus.

Bernau (kss) Max Kraft aus Murg-Hänner, Dietmar Mechsner aus Bernau und Stefan Tümpel aus Stuttgart haben sich zusammen getan zur ersten Ausstellung im Werkraum Riggenbach. In der alten Scheune des Hauses an der Riggenbacher Landstraße 8, die Mechsner seit vier Jahren ausgebaut hat, haben die Drei zum Sit in eingeladen. Die Ausstellung, in der sich (fast) alles um das Thema Sitzen dreht, ist am Wochenende, 24. und 25. September, von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Stefan Tümpel erläutert: „Angefangen habe ich als Tischler“, dann habe er in Stuttgart Industriedesign studiert, habe Kinderstühle und Spielzeug produziert, aber auch Malerei studiert. Anlässlich der Finanzkrise sei ihm die Idee gekommen, einen Stuhl in Schräglage zu entwerfen, auf dem man eben gerade nicht stabil zu sitzen vermag. Dieses instabile Sitzen hat er in einem einfachen Druckverfahren mit Stempeln dargestellt, wobei er teilweise wie in einer Art nachempfundener Fotosequenz die gestempelten Stühle in Bewegung gebracht hat.

Von der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität wechselnd, übernahmen die Stühle immer mehr die Funktion von Menschen, es bildeten sich Beziehungsstrukturen aus. Die Sitzflächen verschwanden, die Stuhlbeine wurden unabhängig voneinander beweglich. Sowohl die Drucke als auch die Objekte zeigt Tümpel in Bernau, daneben eine Installation, bei der die Stühle sich wie ein Karussell hinter einem Vorhang drehen und durch die Projektion ihrer Schatten auf dem Vorhang ständig ihre Größe und ihr Verhältnis zueinander verändern.

Max Kraft hat als Möbeldesigner immer den Spagat empfunden zwischen der lapidaren Sitzgelegenheit und dem exquisiten Designerstück. „Ein Stuhl ist eigentlich ein Folterinstrument für die Wirbelsäule“, verkündet er, andererseits reize er zum Experimentieren mit Material, Form und Ergonomie. So habe er etwa das „bewegte Sitzen“ umzusetzen versucht, indem er Stühle schuf, auf deren Sitzflächen man ständig gezwungen ist, die Balance zu halten. Er habe aber auch, ausgehend von der Ästhetik des Unperfekten, „bunte“ Stühle aus Holzresten gestaltet.

Inzwischen habe er ein Alter erreicht, wo er nicht mehr nach Verkaufszahlen zu schielen brauche und Dinge machen könne, die ihm Spaß bereiten. Neben den erwähnten Stuhlarten stellt er in Bernau kleine Szenen mit Hintersinn aus, die er aus Hölzern, die in seinem Garten in Hänner anfallen, zusammengestellt hat. Er nennt sie Gedankenspielplätze. Darunter befinden sich ein Runder Tisch, dessen Stühle so stehen, dass die Sitzenden nach außen schauen, oder eine Zusammenstellung mit dem Titel „Ich bin das Tisch“ als Anspielung an „Wir sind das Volk“, wobei jedes Teil nicht nur sprichwörtlich aus einem anderen Holz geschnitzt ist.