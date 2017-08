Bernau Das Theaterstück Lass die Sau raus bringt viel Trubel um die Fleischeslust

Die Hans-Thoma-Bühne zeigt das turbulente Lustspiel „Lass die Sau raus“ in alemannischer Mundart. Das Kurhaus ist zweimal ausverkauft, die Zuschauer spenden begeistert Szenenapplaus.

Wieder einmal zeigte die Laienspielgruppe Hans-Thoma-Bühne mit dem äußerst vergnüglichen und turbulenten Lustspiel in drei Akten und in alemannischer Mundart „Lass die Sau raus“ von Andreas Wening eine komödiantisch überzeugende Leistung. In zwei ausverkauften Vorstellungen mit mehr als 400 Zuschauern im Kurhaus erlebte das Publilkum drei herzerfrischende Stunden, in denen die Lachmuskeln deutlich spürbar strapaziert wurden.

Die beiden Regisseurinnen Konny Baur und Dorle Spitz – beide auch als aktive Darstellerinnen auf der Bühne – haben es glänzend verstanden, die Rollen so zu besetzen, dass sie den Darstellern auf den Leib geschrieben waren. Mit seinem überzeugenden Spiel überrascht hat als neuer Darsteller Joachim Wasmer, der sich bestens ins eingespielte Ensemble einfügte.

Turbulent, aufgrund verschiedener Missverständnisse und der daraus herrlich kompliziert dargestellten Verwicklungen, kommt es auf der Bühne mitunter zu umwerfend lustigen Szenen. Auslöserin dafür ist Karin Heppner (Konny Baur), die durch die immer neuen Schreckensmeldungen über Lebensmittelskandale mit ihren Nachbarinnen Selma Sulzbach (Ramona Schmidt-Baur) und Lotte Reischel (Anja Matt) aktiv wird. Unter dem Motto „Mein Kühlschrank ist kein Ponyhof“ rufen sie mittels im Publikum verteilten Flugblättern „Die Sau muss raus – nehmt nur noch Obst und Gemüse mit nach Haus‘“ zum generellen Boykott der Wurst- und Fleischtheken auf.

Von nun an kommt in ihren Familien nur noch Vegetarisches auf den Tisch. Aber sie haben die Rechnung ohne ihre Männer gemacht. Vor allem Karins Mann Norbert (Michael Schmid) und Sohn Mirco (Andreas Spitz) verlangen nach Fleisch. Um des lieben Friedens Willen stimmt Karin Norberts Idee zu, im alten Stall selbst eine Sau namens Anita zu halten, wovon die naive Lotte und die militante Selma natürlich nichts wissen sollen.

Hausherrin Karin beschließt schließlich, das Schwein zu schlachten. Als die beiden Nachbarinnen einen Streit zwischen den Heppners belauschen, vermuten sie, die Sau Anita sei Norberts Geliebte. Die vermeintliche Neuigkeit von Norbert und seiner Anita und von den Mordplänen von Karin verbreitet sich schnell. Heppners versuchen währenddessen zu vertuschen, dass ihr Bernhardiner Josef den Riesenrammler von Georg Sulzbach, dem naiven unterdrückten Ehegatten von Selma (Christof Schelshorn), auf dem Gewissen hat.

Weil jeder nun falsche Schlüsse zieht, überschlagen sich die Ereignisse, es wird immer verwirrender, für die Zuschauer immer lustiger – das Haus von Familie Heppner wird zum Tollhaus. Häufig brandet Szenenapplaus auf. Dann kommt Metzger Hannes Wetzstein (Joachim Wasmer), der für einen Auftragskiller gehalten wird. In den Irrungen und Verwirrungen werden die naive Lotte und Opa Erwin (Peter Ludwig) mit Schweinebetäubungsmittel beschossen und in den Stall geschleppt – das Publikum tobte vor Vergnügen. Opa Erwin ist indes für tot erklärt worden, gibt jedoch bekannt, dass er selbst bestimmt, wann er tot ist.

Jetzt kommt Familienpsychologin Anita Amaryl (Dorle Spitz) ins Spiel, die für die Geliebte von Norbert gehalten wird und als Männerfeindin versucht, die drei Nachbarinnen, vor allem Karin, für die Emanzipation zu gewinnen. Zuvor verdächtigt sie auch noch den Opa, Drogen einzunehmen, und Selmas naiver Gatte Georg glaubt, den Verstand zu verlieren, weil er in seinem Riesenrammler Rüdiger einen Zombie-Hasen vermutet, der tot im Wachtweiher liegt oder putzmunter in seinem Stall sitzt. Bei so viel Verwirrungen streikt selbst die Polizei. Letztlich regelt sich alles von selbst – Ende gut, alles gut.