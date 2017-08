Buntes Treiben zwischen Markt und Ausstellung bei Holzschneflertagen

Schnflertage ziehen viele Besucher an. Heimische Spezialitäten sind gefragt. Alte Handwerkskunst weckt großes Interesse

Bernau (sub) Eigentlich war das Wetter am Samstagnachmittag nicht gerade einladend, um über einen Markt zu bummeln – doch da hatten sich wohl alle getäuscht! Denn so ein Betrieb herrschte an einem Samstagnachmittag wie heuer beim 10. Naturparkmarkt bisher ganz selten.

Es war kein Badewetter, es regnete auch nicht, gerade richtig für einen Besuch der Schneflertage und des Naturparkmarktes. Auffallend viele Besucher aus der Umgebung, dazu Feriengäste genossen das Gebotene, auch wenn es mühselig war, einen Parkplatz im Rund um den Resenhof und das Forum zu finden. Schon zur Mittagszeit war das Zelt sehr gut gefüllt.

Die Besucher genossen die Spezialitäten der Naturpark-Wirte vom Bergblick und Schwarzwaldhaus oder die typischen alemannischen Leckerbissen von der Narrenzunft sowie die wie immer begehrten Kuchen und Torten beim Museumsverein. Serviert wurde dazu unterhaltsame Musik von den "Schwenninger Neckarbuam".

An den verschiedenen Ständen herrschte mitunter Hochbetrieb, begehrt waren die Schwarzwälder Spezialitäten von Schinken, Speck und Wurst, über Brot, Marmeladen, Honig und Käse bis hin zu den ausgefallensten Edelbränden, aber auch Handwerkliches aus Holz, Wolle, Stroh, Spitze oder Seifen. Auch der Eisverkäufer hatte gutzutun.

Vor dem Resenhof übten sich die Kinder im Specksteinschnitzen oder beim Herstellen von Kräutersalz. Auch die alte Handwerkskunst im Resenhof wurde von vielen Besuchern bewundert und bestaunt. Selbst die Marktbetreiber waren über den überaus guten Besuch an einem Samstagnachmittag sehr überrascht und erfreut und hofften, dass der Sonntag ähnlich verlaufen würde.