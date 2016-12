Bernau Bernaus Bürgermeister ist mit 2016 zufrieden

Bernaus Rathauschef Rolf Schmidt freut sich über viele Besucher in den beiden Museen und rege Bautätigkeit in der Gemeinde.

Bernau (sbu) Die letzte Gemeinderatsitzung in diesem Jahr nahm Bürgermeister Rolf Schmidt zum Anlass, Dank zu sagen und einen Rückblick zu halten. Schmidt sprach von einem ordentlichen Jahr 2016, mit dem er zufrieden sei. Er bedauerte, dass die geplante Nahwärmeversorgung des Ortsteiles Dorf nicht umgesetzt werden konnte und bemerkte, dass die Abrechnung für die Sanierung und Umgestaltung des Kurhauses noch nicht abgeschlossen sei. Er lobte den guten Beginn im Kurhaus mit dem neuen Pächter – alles funktioniere bisher bestens. Von den notwendigen Straßensanierungsarbeiten seien bisher leider weniger ausgeführt worden als eingeplant, stellte der Bürgermeister fest. Mit den Übernachtungszahlen zeigte sich Rolf Schmidt zufrieden. Es sei jedoch noch ungewiss, ob die Zahlen des Vorjahres erreicht werden können, fügte er an. Mit der Besucherbilanz des Hans-Thoma-Kunstmuseums und des Resenhofs ist der Bürgermeister ebenfalls sehr zufrieden, wie auch mit der Zahl der Besucher bei den Großveranstaltungen – alle seien gut gelaufen. Die Gemeinde investiere in den Kindergarten, dankbar sei er für Spenden an die Bürgerstiftung und für die vielen privaten Bauprojekte – entstanden sind sechs neue Häuser, die auch von jüngeren Mitbürgern gebaut worden seien, zwei weitere Häuser seien im neuen Jahr geplant wie auch der Neubau einer Produktionshalle im Gewerbegebiet. Dem Gemeinderat dankte er für die harmonische Zusammenarbeit und den fairen Umgang miteinander. Im neuen Jahr stünde die Gebäudeunterhaltung an und die Ausweisung von Bauplätzen, ergänzte Schmidt. Das Wetter bereite ihm Sorgen, denn wenn Niederschlägen weiter ausbleiben, könnte es mit dem Grundwasser schwierig werden – die Alb und andere Bäche führten bereits wenig Wasser.

Es sollte mal wieder tüchtig regnen, aber bitte erst ab dem 6. Januar nach den Weihnachtsferien, wünschte er. Insgesamt befinde sich die Kommune auf einem guten Weg. Bleibe es so, könne er zufrieden sein. Schmidt erinnerte auch an den verstorbenen Karl Maier, einen langjährigen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Bürgermeisterstellvertreter Horst Faschian dankte dem Bürgermeister und dem Rathausteam für die konstruktive Zusammenarbeit und den angenehmen Umgang miteinander. Sein Dank galt auch den Mitarbeitern des Bauhofes und der Kurverwaltung – es sei ein gutes Jahr gewesen.