Bernau Bernauer Grundschüler erlernen Tennisspiel

Aktion im Rahmen der Kooperation von Schule und Tennisclub. Anne Gerstner und Sandra Mittermaier vermitteln Spaß am Sport

Bernau (sub) Um Kinder für das Tennisspielen zu begeistern, haben die Hans-Thoma-Grundschule und der Tennisclub Bernau eine Kooperation begründet. Das Angebot richtet sich an alle Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse. Von den anfangs gemeldeten zwölf Kindern fanden immerhin acht großen Spaß am Tennis und kamen regelmäßig einmal wöchentlich zum Training auf den Tennisplatz.

Mit den beiden Trainerinnen Anne Gerstner und Sandra Mittermaier haben die sieben bis elf Jahre alten Kinder zwischenzeitlich die Grundkenntnisse erworben: Sie kennen den Aufschlag von unten, den Ball befördern sie mittlerweile gekonnt über das Netz und auf der anderen Seite können sie ihn auch wieder annehmen. Jetzt haben sie die letzte Trainingsstunde vor der Winterpause absolviert. Das war der Grund, dass der Verein den beiden Trainerinnen für ihre Tätigkeit dankte. Im Namen des Vereinsvorsitzenden Mario Maier überreichte ihnen Herbert Köpfer einen Blumenstrauß als Dank des Tennisclubs.

Die kleinen Tennisasse bekamen ein Erinnerungsfoto mit der Bestätigung ihrer Teilnahme und sie freuten sich zudem über eine Tüte Gummibärchen.