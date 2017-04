Bernau Bernau erhält 172 300 Euro aus ELR-Programm

Ein Gewerbebetrieb aus Bernau und eine Privatperson haben einen Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erhalten.

Bernau (usp) Vom ELR-Programm (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) des Landes Baden-Württemberg hat auch Bernau profitiert, informierte Bürgermeister Rolf Schmidt in der jüngsten Gemeinderatsitzung. Ein Gewerbebetrieb erhält 152 300 Euro Förderung, für ein privates Vorhaben sind 20 000 Euro bewilligt worden. Schwerpunktmäßig sollen vom Land Hilfen bei der Gebäudesanierung und -umnutzung im Ortskernbereich, bei der Sicherung der Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen, bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und beim Aufbau und Erhalt von gemeinschaftlichen Aktivitäten (Dorfgemeinschaftshäuser) angeboten werden. Projektträger und Zuwendungsempfänger können somit sowohl Kommunen als auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen sein. Der Bürgermeister informierte darüber, dass die Gemeinde einen gebrauchten Skidoo von Bruno Kaiser für 4900 Euro erworben und zwei Waldgrundtücke in Gewann Kornrütte für 24 500 Euro gekauft hat. Nach der Schenkung der Kapelle im Ortsteil Oberlehen an die Gemeinde waren die beiden großen Ahornbäume davor entfernt worden. Dafür werden nun zwei Linden gepflanzt.