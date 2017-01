Bernau Bernau: Narren legen schon kräftig los

Großer Raumschafts-Zunftabend im Bernauer Kurhaus. Lustige Spiele, gute Musik und muntere Gespräche sorgen für eine prächtige Stimmung im Saal.

Jetzt kann die Fasnacht richtig losgehen. Der Raumschafts-Zunftabend am Samstag im Bernauer Kurhaus war ein großartiger Einstand in die fünfte Jahreszeit. Über drei Stunden vergnügten sich die Narren der Raumschaftszünfte in fröhlicher und ausgelassener Stimmung bei lustigen Spielen, Musik und munteren Gesprächen.

Nach dem Einmarsch von jeweils zwei Zunftvertretern, angeführt von einer großen Schar Schniidesels von der Bernauer Zunft, begrüßte Zunftmeister Simon Köpfer, seit einem Jahr in Amt und Würden, die Dachsberger Dachse, die Hüsemer Hase, die Tannenzäpfle aus Höchenschwand, aus St. Blasien den Gaudi-Hans mit Gefolge, die Schluchseeglunki und die Geißen aus dem Menzenschwander Tal. Die Bernauer Hästräer führten ihren eigenen, schönen und originellen Narrentanz auf, übrigens komponiert vor 40 Jahren vom jetzigen Bernauer Bürgermeister Rolf Schmidt, der von den zahlreichen Gästen ebenfalls mit großem Applaus begrüßt worden war.

Durch den Abend führte gewandt und souverän Moderator Stefan Köpfer. Er berichtete, dass der Raumschafts-Zunftabend vor fast 50 Jahren in Bernau vom damaligen Zunftmeister August Raufer ins Leben gerufen wurde, als Treffen der benachbarten Zünfte vor der Fasnacht. Das erste derartige Treffen fand dann in Bernau statt, das damals als einzige Gemeinde schon ein Kurhaus besaß. Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto „Raumschaft verbindet“.

Die Bernauer hatten sich mit ihrem Moderator drei lustige Spiele ausgedacht, die mit Punkten bewertet wurden. Dazu trafen sich zunächst Vertreter der Zünfte am Stammtisch auf der Bühne. Dann ging es los mit dem Hammerschwingen, wobei einhändig ein großer Fastnachtshammer eine Minuten lang geschwungen werden musste und die Klacks mit einem Hightech-Messgeräte gezählt wurden. Am besten schaffte das der Hüsemer Hase. Beim zweiten Spiel ging es um das viel belächelte und gelästerte Einparken der Frauen, an dem jeweils ein Pärchen der Zünfte beteiligt war. Sie saß auf einem mit Rädern ausgestatteten Schniidesel, er bekam eine undurchsichtige Brille verpasst und musste das Gefährt nach Abgaben seiner Partnerin durch einen Parcours steuern und am Schluss rückwärts einparken. Das konnten am besten und schnellsten die Dachsberger Dachse. Das dritte Spiel war eine Schätzfrage, bei der die Anzahl der Schindeln am Bernauer Häs geschätzt werden mussten – pro Häs sind es 321,5 Schindeln, die krumme Zahl, da auch halbe Schindeln verwendet werden. Das Rechenbüro von Stefan Köpfer hatte zum Schluss die Punkte addiert mit folgendem Ergebnis: 1. Menzenschwand, 2. Dachsberg, 3. St. Blasien und Höchenschwand, 4. Häusern und Schluchsee, was jeweils lautstark gefeiert wurde.

Großartig angenommen und gefeiert wurde die Bernauer Guggenmusik Gugge-Dubel, die zwischen den Spielen auftrat und fetzige Musik mit ihrem musikalischen Leiter Tobias Strittmatter bot, sodass die Narren im Saal tobten und nicht genug haben konnten. Die Gugge-Dubel brachten zusätzlich eine tolle Stimmung in den Saal, alle waren begeistert. Zum Schluss des lustigen gemeinsamen Zunftabends fand die Siegerehrung statt, vorgenommen von Stefan Köpfer. Alle sechs Zünfte bekamen ein recht großes Plakat mit dem Text „Raumschaft verbindet“, umgeben von den Emblemen der Zünfte, dazu auch schöne Preise. Er dankte den Nachbarzünften für die Teilnahme am Raumschaftszunftabend, der wieder einmal die Gemeinschaft der alemannischen Fasnacht unterstrichen hat.