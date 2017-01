Bernau Bernau: Künstler zaubern Schneeskulpturen

Bernau lädt vom 9. bis 12. Februar zum ersten Schwarzwälder Schneeskulpturen-Festival ein. Ralf Rosa aus Grafenhausen macht schon jetzt Lust auf die Veranstaltung.

Eiszeit in Bernau: Das erstes Schwarzwälder Schneeskulpturen-Festival wird die Gemeinde Bernau im Februar veranstaltet. Schon jetzt können Besucher einen Eindruck von der vergänglichen Kunst aus Schnee und Eis bekommen: Der Grafenhausener Künstler Ralf Rosa arbeitet bereits an der ersten Skulptur. Zur Verfügung stand Rosa ein Schneeblock in der Größe von 2,50 mal 2.50 Metern aus mit Schneekanonen erzeugtem Schnee. Der lasse sich besser ver- und bearbeiten als Naturschnee, erklärt der Künstler. Besucher können vom 9. bis 12. Februar an vier Tagen miterleben, wie aus riesigen Schneeblöcken fantasievolle Figuren entstehen. Dafür verwandelt sich in der Zeit ein kleines Plateau mitten im Skigebiet von Bernau in eine luftige Werkstatt für sechs Bildhauer-Teams, die dort mit Schaufeln, Spaten und Schäleisen aus Schneewürfeln mit einer Seitenlänge von drei Metern ihre Kunstwerke herausschlagen. Zum Finale lädt die Gemeinde zu einem großen Schneefest ein. Weitere Informationen gibt es im Internet (schneeskulpturen-schwarzwald.de). Bild: Veranstalter